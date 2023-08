La télévision lettone ne diffusera plus les offices orthodoxes après qu’une prière pour le patriarche Cyrille de Moscou ait été entendue

La chaîne nationale lettone ne diffusera plus les services orthodoxes après la diffusion d’une prière télévisée pour le patriarche Cyrille de l’Église orthodoxe russe (ROC) au début du mois. Cette décision intervient après que le réseau a promis de ne pas restreindre la liberté religieuse.

Lors de l’enregistrement d’un service religieux orthodoxe au monastère des femmes de la Sainte Trinité Sergius de Riga samedi dernier, les producteurs de la télévision lettone (LTV) ont remarqué qu’il comprenait une prière pour le patriarche Cyrille. Les producteurs de LTV ont suspendu la diffusion et ont annoncé jeudi qu’aucun nouveau service orthodoxe ne serait diffusé sur le réseau.

« Prier pour le patriarche Cyrille de l’Église orthodoxe russe, qui soutient ouvertement et même bénit la guerre sanglante menée par la Russie en Ukraine, contredit non seulement les valeurs et les croyances que nous défendons, LTV, mais aussi la position éditoriale », » a déclaré la rédactrice en chef de LTV, Sigita Roķe, dans un communiqué.

En savoir plus La dernière croisade : comment le conflit entre la Russie et l’Occident a alimenté une scission majeure au sein de l’Église chrétienne orthodoxe

L’Église orthodoxe lettone était une partie autonome du Patriarcat de Moscou jusqu’en 2022 et, en tant que telle, était sous la juridiction du patriarche Cyrille. À la suite de l’opération militaire russe en Ukraine, le parlement letton a forcé l’Église à déclarer son autocéphalie – essentiellement son indépendance – vis-à-vis de Moscou. Aucune autre Église orthodoxe n’a reconnu cette déclaration.

Il y a environ 370 000 chrétiens orthodoxes en Lettonie, ce qui fait de l’orthodoxie la troisième confession chrétienne du pays derrière le luthéranisme et le catholicisme.

Lors d’un service diffusé en août dernier, une prière pour Kirill a été entendue. Cependant, LTV n’a pris aucune mesure à ce moment-là, Roke affirmant que « nous respectons toutes les religions » et promettant que le réseau ne « arrêtez de diffuser des services œcuméniques ou quelque chose comme ça. »

La Lettonie a adopté une position anti-russe dure depuis le début du conflit en Ukraine. En plus de dépenser plus de 1 % de son PIB en armes pour Kiev, la Lettonie a annoncé l’expulsion de milliers de Russes de souche qui refusent de passer ou échouent un test de langue obligatoire, détruit des monuments de la Seconde Guerre mondiale de l’ère soviétique et arrêté des dizaines de personnes. de personnes pour avoir célébré la victoire de l’Union soviétique sur l’Allemagne nazie.