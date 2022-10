La télémédecine a été rendue facile pendant le COVID-19. Plus maintenant

La télémédecine a explosé en popularité après le coup de COVID-19, mais les limites reviennent pour les soins dispensés à travers les frontières des États.

Cela complique les traitements de suivi pour certains patients atteints de cancer. Cela peut également affecter d’autres types de soins, y compris la thérapie de santé mentale et les visites médicales de routine.

Au cours de l’année écoulée, près de 40 États et Washington, DC, ont mis fin aux déclarations d’urgence qui ont permis aux médecins d’utiliser plus facilement les visites vidéo pour voir des patients dans un autre État, selon l’Alliance for Connected Care, qui préconise l’utilisation de la télémédecine.

Certains, comme Virginia, ont créé des exceptions pour les personnes qui ont une relation existante avec un médecin. Quelques-uns, comme l’Arizona et la Floride, ont facilité la pratique de la télémédecine pour les médecins de l’extérieur de l’État.

Les médecins disent que le patchwork de réglementations qui en résulte crée de la confusion et a conduit certaines pratiques à fermer complètement la télémédecine hors de l’État. Cela laisse les visites de suivi, les consultations ou d’autres soins uniquement aux patients qui ont les moyens de se déplacer pour des réunions en personne.

Susie Rinehart prévoit deux prochains voyages chez son oncologue à Boston. Elle a besoin de scanners réguliers et de visites chez le médecin pour surveiller un cancer des os rare qui s’est propagé de son crâne à sa colonne vertébrale.

Rinehart n’a pas de spécialiste près de chez elle en dehors de Denver qui puisse la soigner. Ces visites se sont faites virtuellement pendant la pandémie.

Elle voyagera sans son mari pour économiser de l’argent, mais cela pose un autre problème : si elle reçoit de mauvaises nouvelles, elle s’en sortira seule.

“C’est assez stressant d’avoir un cancer rare, et cela ne fait qu’ajouter au stress”, a déclaré l’homme de 51 ans.

L’oncologue de Rinehart, le Dr Shannon MacDonald, a déclaré que l’application de la réglementation de la télémédecine semble être plus agressive maintenant qu’elle ne l’était avant la pandémie, lorsque les visites vidéo émergeaient encore.

“Cela semble tellement daté”, a déclaré MacDonald, qui a récemment co-écrit un article sur la question dans le New England Journal of Medicine.

Pour indiquer les conseils médicaux, l’emplacement du patient lors d’une visite de télémédecine est l’endroit où le rendez-vous a lieu. L’un des hôpitaux de MacDonald, Massachusetts General, exige que les médecins soient agréés dans l’État du patient pour les visites virtuelles.

Il souhaite également que ces visites soient limitées à la Nouvelle-Angleterre et à la Floride, où de nombreux patients passent l’hiver, a déclaré le Dr Lee Schwamm, vice-président du système de santé Mass General Brigham.

Cela n’aide pas les médecins comme MacDonald qui voient des patients de partout au pays.

Cleveland Clinic attire également beaucoup de patients de l’extérieur de l’État. Le neurochirurgien Dr Peter Rasmussen s’inquiète de la façon dont certains vont gérer les voyages à venir, en particulier parce que l’hiver peut apporter un temps glacial.

Une chute “pourrait littéralement mettre fin à la vie” d’une personne atteinte d’une maladie comme la maladie de Parkinson qui a du mal à marcher, a-t-il déclaré.

Les psychiatres ont une autre préoccupation : trouver des médecins pour les patients qui quittent l’État. Cela est particulièrement difficile pour les étudiants qui quittent temporairement la maison.

La plupart des comtés américains n’ont pas de psychiatres pour enfants et adolescents, a noté le Dr Shabana Khan, président du comité de télépsychiatrie de l’American Psychiatric Association.

“Si nous essayons de faire la transition des patients, souvent il n’y a personne là-bas”, a déclaré Khan.

La mère d’Helen Khuri a trouvé un spécialiste pour l’aider lorsque le trouble de stress post-traumatique de la jeune fille de 19 ans a éclaté au printemps dernier. Mais l’étudiante de l’Université Emory a dû déménager temporairement d’Atlanta à Boston pour se faire soigner, même si elle n’a jamais mis les pieds à l’intérieur de l’hôpital qui l’offrait.

Elle a loué un appartement avec son père afin d’être dans le même état pour les visites de télémédecine, une situation qu’elle a jugée “ridicule”.

“Cela n’avait pas nécessairement de sens de… déraciner ma vie, juste pour recevoir ce programme de traitement de trois semaines”, a déclaré Khuri.

Même les personnes qui consultent des médecins près de chez elles peuvent être touchées.

Le cabinet pédiatrique du Dr Ed Sepe à Washington, DC, a des patients du Maryland qui ont commencé à parcourir quelques kilomètres à travers la frontière pour se connecter par vidéo. Cela leur évite un voyage de 45 minutes au centre-ville pour une visite en personne.

“C’est idiot,” dit-il. “Si vous êtes suivi par un médecin et que vous êtes aux États-Unis, cela n’a aucun sens d’avoir des restrictions géographiques pour la télémédecine.”

Sepe a noté que les familles à faible revenu ont tendance à occuper des emplois qui ne permettent pas de temps libre pour les visites en personne. Certains ont également du mal à se déplacer. Les visites vidéo aidaient à surmonter ces obstacles.

“C’est plus important que la simple télémédecine”, a-t-il déclaré. “Il y a là une occasion manquée d’uniformiser les règles du jeu.”

Les États peuvent jouer un rôle important dans la croissance de la télémédecine en se prémunissant contre la fraude et en protégeant la sécurité des patients, selon Lisa Robin, cadre de la Fédération des conseils médicaux d’État.

Mais la fédération recommande également aux États d’assouplir certaines restrictions à la télémédecine.

Cela inclut l’autorisation de suivis virtuels pour une personne qui a voyagé hors de l’État pour se faire soigner ou pour les personnes qui déménagent temporairement mais qui souhaitent rester avec un médecin.

Les États pourraient également former des pactes régionaux avec leurs voisins pour faciliter les soins transfrontaliers, a noté le Dr Ateev Mehrotra, professeur de politique de santé à Harvard qui étudie la télémédecine.

“Il y a tellement de façons de résoudre ces problèmes”, a-t-il déclaré.

En attendant, les patients qui ont besoin de soins essaient maintenant de comprendre comment les gérer.

Lucas Rounds ne sait pas combien de visites il fera pour voir MacDonald à Boston pour surveiller son cancer des os rare. Le résident de Logan, Utah, âgé de 35 ans, a déjà passé des mois loin de chez lui plus tôt cette année, subissant une radiothérapie et une intervention chirurgicale.

De plus, il a une femme et trois jeunes filles et des dépenses comme une hypothèque à considérer.

Rounds dit qu’il doit penser à prendre soin de sa famille “si le pire arrive”.

« Si je meurs d’un cancer, alors toutes ces dépenses que nous avons accumulées… ce sont des dollars que ma famille n’aurait pas », a-t-il déclaré.

