La télécommande Fire TV de Panasonic élève le contrôle vocal à un nouveau niveau

Alors que l’objectif principal du lancement du téléviseur Panasonic en 2023 était les modèles OLED haut de gamme, il existe un produit qui pourrait susciter l’intérêt des amateurs de maison intelligente.

Le téléviseur LED MX800 4K est le premier modèle de Panasonic à fonctionner sur le système d’exploitation Fire TV d’Amazon, et il est livré avec une télécommande sur mesure (si légèrement grande) qui possède quelques fonctionnalités supplémentaires conçues pour rendre la navigation plus rapide et plus simple, y commande vocale sans vraiment parler.

Tout d’abord, il y a le bouton « Mon application », que les utilisateurs actuels de téléviseurs Panasonic connaissent peut-être déjà. Il s’agit d’une touche personnalisable qui peut être attribuée comme raccourci vers des applications comme Disney+, ce qui est assez courant – mais ce qui distingue cette fonctionnalité, c’est le fait qu’elle peut mémoriser les commandes vocales pour diverses fonctionnalités.

Lors d’une démonstration médiatique à Tech Advisor à Berlin, un représentant de Panasonic a utilisé le microphone de la télécommande pour dire la commande « aller aux profils ». Le téléviseur a ensuite enregistré cette phrase et l’utilisateur a pu enregistrer la commande sur le bouton « Mon application » assez facilement.

Cette fonction est également sur le Télécommande vocale Alexa Promais cette télécommande n’est disponible qu’en achat supplémentaire (au prix de 34,99 £ à partir de Amazone), plutôt que d’être inclus avec tous les appareils Fire TV en standard.

La commande vocale est également compatible avec les routines Alexa. Ainsi, si vous avez des appareils intelligents activés dans la maison, vous pouvez utiliser la commande vocale de votre choix sur la télécommande (telle que « Alexa, allumez les lumières »), puis l’attribuer au bouton Mon application pour contrôler vos appareils avec un simple clic.

Un autre raccourci inclus sur la télécommande Panasonic MX800 est un bouton pour le mode image, de sorte que vous pouvez rapidement modifier les couleurs et les paramètres sur le panneau rétroéclairé HDR en fonction de vos préférences sans plonger dans le menu des paramètres. Tous les graphiques du panneau sont alimentés par le processeur HCX de Panasonic.

Pour la navigation, le MX800 dispose d’un guide TV universel qui rationalise à la fois les chaînes de télévision linéaires et le contenu des services de streaming tels qu’Amazon Prime Video et Freevee, en gardant tout en un seul endroit pratique.

Ce téléviseur est un prototype et peut différer du produit final Hannah Cowton / Fonderie

Alors que Fire TV est un système d’exploitation très complet, nous avons trouvé qu’il était un peu lourd dans la publicité du contenu Amazon sur d’autres lecteurs multimédias et téléviseurs. Si ce n’est pas pour vous, Panasonic propose également une gamme de téléviseurs qui fonctionnent sur Google TV et son propre système d’exploitation, My Home Screen 8.0. Le téléviseur prend également en charge Dolby Vision, HDR10+ et Dolby Atmos.

Panasonic n’a pas fourni de prix ni de dates de sortie pour le MX800, mais la gamme LX800 de l’année dernière a commencé à partir de 499£. Lorsqu’il arrivera finalement sur les étagères, il sera disponible dans les tailles 43, 50, 55, 65, 75 et 85 pouces. Malheureusement, les téléviseurs Panasonic ne sont pas disponibles aux États-Unis. Vous pouvez également lire pourquoi les MZ2000, MZ1500 et MZ980 sont des téléviseurs idéaux pour les joueurs, ainsi que notre tour d’horizon des meilleurs téléviseurs que vous pouvez acheter en ce moment.