La télécommande Eco de Samsung abandonne les batteries pour l’énergie solaire

Dans le cadre d’une conduite écologique, Samsung a annoncé une nouvelle télécommande pour sa gamme 2021 de téléviseurs alimentés par l’énergie solaire. L’Eco Remote est là.

Nous avons tous eu ce moment ennuyeux lorsque la télécommande cesse de fonctionner et que de nouvelles piles sont introuvables. Cependant, ces jours sont révolus grâce à la nouvelle Samsung Eco Remote – et cela semble tellement évident.

Peut-être que l’humble télécommande est si oubliable et fait partie du mobilier, mais l’innovation de Samsung fait se demander pourquoi ce genre de changement ne s’est pas produit il y a des années.

Au lieu d’utiliser des piles AA ou AAA, l’Eco Remote a un panneau solaire à l’arrière afin que vous puissiez recharger la cellule interne avec la lumière du soleil ou artificielle. Samsung affirme que cela permettra d’économiser 99 millions de batteries et que vous pouvez charger plus rapidement via USB-C si nécessaire.

L’éco-convivialité ne s’arrête pas là, car la télécommande elle-même est fabriquée à 28% de plastique recyclé.

Samsung dit que la batterie de l’Eco Remote sera morte dans environ deux ans, ce qui n’est pas beaucoup comparé à la durée de vie typique de sept ans d’un téléviseur, mais l’effet sur l’environnement est notable et nous supposons que Samsung les vendra individuellement.

Lors de son événement First Look 2021, Samsung a également annoncé que les emballages des téléviseurs Lifestyle et QLED deviendraient également plus écologiques. La boîte est d’apparence plus claire en éliminant l’encre à base d’huile. Vous serez également encouragé à transformer la boîte en quelque chose d’utile, avec des instructions via un code QR.

Un concours pour trouver des idées a vu la boîte TV se transformer en toutes sortes de choses, d’une table basse à un cheval à bascule.