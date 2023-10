La Technology Alliance of Central NY annonce les lauréats de cette année

Le Alliance technologique du centre de New York a annoncé les gagnants de la 23e Célébration des Technology Awards, qui sera remise le 16 octobre au Collège Le Moyne Centre universitaire.

Voici les lauréats, les catégories et les critères :

•Jason Steger de SRC inc. – TECHNOLOGUE DE L’ANNÉE – Un résident du centre de New York qui a récemment apporté des contributions exceptionnelles aux progrès et aux améliorations dans le domaine STEM, sans se limiter à l’ingénierie.

•Lesen Gleason de Barton & Loguidice – JEUNE TECHNOLOGUE DE L’ANNÉE – Un résident du centre de New York, âgé de 35 ans ou moins, qui a récemment apporté des contributions exceptionnelles aux progrès et aux améliorations dans le domaine STEM.

Jason Steeger de SRC Inc., à gauche, et Lesen Gleason de Barton & Loguidice

•Dr Farzana Rahman de Collège universitaire d’ingénierie et d’informatique de Syracuse – ÉDUCATEUR COLLÈGE DE L’ANNÉE – Un éducateur qui a apporté des contributions exceptionnelles à l’éducation STEM au niveau universitaire dans le centre de New York.

•Stephen Bacon de District scolaire central du nord de Syracuse – ÉDUCATEUR ÉLÉMENTAIRE/MOYEN DE L’ANNÉE – Un éducateur de la maternelle à la 8e année, pas nécessairement un enseignant, qui a apporté une contribution exceptionnelle à l’éducation STEM au niveau élémentaire ou intermédiaire du centre de New York.

Dr Farzana Rahman, à gauche, et Stephen Bacon du district scolaire central de North Syracuse

•Wendy Davis et Katherine C. Mittiga de District scolaire central de l’Est de Syracuse-Minoa – CO-ÉDUCATEURS DE L’ANNÉE – Un éducateur de la 9e à la 12e année, pas nécessairement un enseignant, qui a apporté une contribution exceptionnelle à l’éducation STEM au niveau du lycée du centre de New York.

Wendy Davis, à gauche, et Katherine C. Mittiga du district scolaire central East Syracuse-Minoa

•Kyle Spivak de Lockheed Martin – STEM OUTREACH, INDIVIDUAL – Un résident du centre de New York qui a accru son intérêt pour la science ou la technologie ou élargi les opportunités pour les personnes ayant un accès limité à la science ou à la technologie.

•John Spina et John Trimble de Entreprises C&S – PRIX DE LA REUSSITE DE VIE

De gauche à droite : Kyle Spivak de Lockheed Martin, ainsi que John Spina et John Trimble de C&S Companies

Outre les individus, les organisations suivantes recevront également des prix :

SemaFor Recherche ( École de communications publiques SI Newhouse à Université de Syracuse ) – PROJET STEM DE L’ANNÉE – Un projet technologique, une invention ou un processus exceptionnel actuel conçu, inventé ou construit dans le centre de New York.

Américain élevé – SOCIÉTÉ VAPEUR DE L’ANNÉE – Une entreprise STEM du centre de l’État de New York qui a récemment apporté des contributions exceptionnelles à des produits nouveaux ou innovants, à des technologies de traitement ou à une productivité conduisant à une amélioration des activités.

Comté d’Oswego P-TECH programme à CiTi BOCES – STEM OUTREACH, ORGANIZATION – Une organisation du centre de New York qui a accru son intérêt pour la science ou la technologie ou élargi les opportunités pour les personnes ayant un accès limité à la science ou à la technologie.

Si vous souhaitez soumettre un article sur People in Motion dans votre organisation, envoyez un communiqué de presse comprenant une photo à [email protected] avec Company News dans le domaine concerné. Nous publions des informations sur les personnes ayant des liens avec les comtés d’Onondaga, Cayuga, Madison et Oswego. Voir tous les articles récents de l’actualité de l’entreprise.