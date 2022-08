La technologie VAR sera mise en œuvre lors de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA en Inde

La prochaine Coupe du monde féminine des moins de 17 ans en Inde verra la technologie de l’arbitre assistant vidéo (VAR) faire ses débuts dans la pièce maîtresse du groupe d’âge, a annoncé mardi la FIFA, l’instance dirigeante du football mondial.

Le prestigieux tournoi, qui a reçu le feu vert de la FIFA après la levée de la suspension de 11 jours de la Fédération indienne de football (AIFF), se tiendra à Bhubaneswar (stade Kalinga), Margao (stade JLN) et Navi Mumbai ( Stade DY Patil) du 11 au 30 octobre.

La Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA nous donnera un aperçu important et significatif des qualités des officiels de match qui ont été nommés. Nous sommes très heureux que, également pour la première fois, la technologie VAR soit utilisée lors d’une Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA », a déclaré la responsable de l’arbitrage féminin de la FIFA, Kari Seitz.

“Cet événement sera une autre excellente occasion de mettre en valeur les compétences des VAR nommées et de poursuivre le développement de nos VAR féminines dans le cadre du projet Road to Australia/New Zealand 2023, a-t-elle déclaré dans un communiqué de la FIFA.

La technologie VAR prend en charge le processus de prise de décision de l’arbitre dans quatre situations qui changent la donne : buts et infractions menant à un but, décisions de pénalité et infractions menant à une pénalité, incidents de carton rouge direct et erreur d’identité.

Tout au long d’un match, l’équipe VAR vérifie constamment les erreurs claires et évidentes liées à ces quatre situations qui changent le match. L’équipe VAR ne communique avec l’arbitre que pour les erreurs claires et évidentes ou les incidents graves manqués.

La Coupe du Monde Féminine U-17 en Inde sera le troisième tournoi féminin de la FIFA à utiliser la VAR après la Coupe du Monde Féminine U-20 Costa Rica 2022 et la Coupe du Monde Féminine de la FIFA France 2019.

Ce sera la deuxième fois que la technologie VAR sera utilisée en Inde, la première étant celle des quarts de finale de la Coupe d’Asie féminine de l’AFC que le pays a accueillie en janvier-février de cette année.

La Commission des arbitres de la FIFA a également annoncé les officiels de match pour le tournoi comprenant 14 arbitres femmes, 28 arbitres assistantes femmes, trois arbitres de soutien et 16 officiels de match vidéo.

Nous sommes ravis que la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA revienne après une interruption de quatre ans causée par la pandémie de COVID-19. Nous attendons avec impatience cette importante compétition en Inde qui aura lieu en octobre », a déclaré le président de la Commission des arbitres de la FIFA, Pierluigi Collina.

“Pour les officiels de match, bien sûr, c’est une autre grande étape dans la préparation des candidates potentielles pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023.”

La Confédération asiatique de football (AFC) sera représentée par 14 arbitres, arbitres assistants et officiels de match vidéo de sept associations membres. Il n’y a personne d’Inde.

Pansa Chaisanit de Thaïlande, Edita Mirabidova d’Ouzbékistan et Oh Hyeon Jeong de Corée ont été sélectionnés comme arbitres, marquant leur première nomination dans un tournoi de la FIFA, en tant qu’arbitres principaux.

Ils seront rejoints par les arbitres assistants Supawan Hinthong et Nuannid Donjiangreed de Thaïlande, Joanna Charaktis d’Australie, Kristina Sereda d’Ouzbékistan et le duo chinois Fang Yan et Xie Lijun.

De plus, cinq officiels de match vidéo – Omar Mohamed Al Ali des Émirats arabes unis, Hanna Hattab de Syrie, Sivakorn Pu-Udom de Thaïlande et Lara Lee et Casey Reibelt d’Australie – assisteront depuis la salle VAR.

