La technologie simplifiée – Services informatiques gérés – Shaw Local

Dans le monde d’aujourd’hui, la technologie est un élément vital de la vie. Nous l’utilisons pour le travail, l’école, le divertissement et plus encore. Mais que se passe-t-il lorsque notre technologie nous fait défaut ? Que se passe-t-il si nous ne pouvons pas accéder à nos e-mails ou si Internet est en panne ? Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses catastrophes qui peuvent survenir. Heureusement, il existe des moyens de se préparer à ces urgences. Voyons comment les services gérés peuvent vous aider à vous préparer à une catastrophe.

Nos services gérés gèrent de manière proactive les ordinateurs, les réseaux et d’autres appareils. Ce service peut vous aider à vous préparer à tout sinistre en offrant une reprise après sinistre rapide. La reprise après sinistre rapide offre un moyen simple de restaurer votre système en cas de panne de courant ou de perte de données.

Avec les services gérés, vous pouvez également profiter de la sauvegarde sans système d’exploitation. Un ransomware, un virus ou une panne de disque dur peut vous faire perdre des données, et cette sauvegarde vous aidera à récupérer vos données rapidement et en toute sécurité. De plus, les services gérés gardent également les sauvegardes du système prêtes à être restaurées à tout moment.

Prêt à restaurer vous aide à reprendre rapidement le travail en cas de corruption des données. La restauration de votre système aux paramètres d’origine ou à un point enregistré sera rapide et facile à l’aide de nos services gérés.

Enfin, les services gérés ont des ordinateurs en stock. Ceci est utile si vous avez besoin de remplacer votre ordinateur en raison d’une panne matérielle ou d’une catastrophe naturelle. Notre équipe peut vous fournir des appareils à jour, afin que vous ne soyez pas en retard au travail ou à l’école.

Les services managés sont là pour vous faciliter la vie. La technologie peut être étonnante ou frustrante, mais avec les services gérés, vous savez que vous êtes toujours prêt à affronter tout ce qui se présente à vous. Qu’il s’agisse d’une panne de courant ou d’une perte de données, vous serez rapidement opérationnel.

