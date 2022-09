La technologie semi-automatisée du hors-jeu fait ses débuts en Ligue des champions

L’utilisation par l’UEFA d’une technologie semi-automatisée pour repérer les infractions de hors-jeu a fait ses débuts en Ligue des champions. L’instance dirigeante du football en Europe avait précédemment annoncé sa décision d’utiliser la nouvelle technologie plus tôt cet été.

“L’UEFA est constamment à la recherche de nouvelles solutions technologiques pour améliorer le jeu et soutenir le travail des arbitres”, a déclaré Roberto Rosetti, responsable de l’arbitrage de l’UEFA. « Ce système innovant permettra aux équipes VAR de déterminer les situations de hors-jeu rapidement et avec plus de précision, améliorant le déroulement du jeu et la cohérence des décisions.

“Le système est prêt à être utilisé dans les matches officiels et mis en œuvre sur chaque site de la Ligue des champions.”

Première utilisation de la technologie dans les matchs de l’UEFA

La technologie a été utilisée tout au long des huit matchs européens au total mardi soir. Dans le premier aperçu de cette nouvelle application VAR, Ben Chilwell de Chelsea a été jugé hors-jeu alors que son club se dirigeait vers le but.

Les fans à l’intérieur du stade et regardant à la maison à la télévision pouvaient voir une vision beaucoup plus claire de la décision de hors-jeu. Au lieu des lignes colorées typiques que les fans avaient l’habitude de voir au cours des dernières saisons, la nouvelle technologie semi-automatisée était assez différente.

Un rendu 3D clair des joueurs apparaît à l’écran et montre exactement comment le joueur est déclaré hors-jeu.

Copenhague s’est également vu refuser un but de consolation tardive en raison de cette nouvelle technologie. Bien que le but ait été initialement donné, la nouvelle mise en œuvre du VAR a clairement montré que l’attaquant Andreas Cornelius était juste hors-jeu avant le but.

La nouvelle technologie semblait bien fonctionner lors de la première journée de la Ligue des champions (voir la vidéo ci-dessus).

Les fans peuvent avoir un deuxième aperçu de la nouvelle exécution du VAR mercredi dans les matchs de la Ligue des champions prévus.

Un capteur placé à l’intérieur des balles de match cartographie et enregistre tous les mouvements des joueurs tout au long des matchs. Cette méthode enregistre les données à un rythme de 500 fois par seconde. En plus de l’attention portée aux détails, il a également été mis en place pour aider à réduire le temps des contrôles VAR.