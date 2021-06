La technologie secoue le supermarché

La recherche technologique et scientifique a uni le Sénat : Un projet de loi visant à dépenser 250 milliards de dollars pour encourager les percées dans les nouvelles technologies a été facilement adopté au Sénat, écrit ma collègue Catie Edmondson. (C’est plus compliqué à la Chambre.) Les Américains et les politiciens américains n’aiment généralement pas dépenser l’argent des contribuables pour soutenir les industries privées, mais j’ai écrit plus tôt cette année sur la façon dont la concurrence avec la Chine a beaucoup changé les esprits. Il y a plus à ce sujet sur « Le Quotidien ».