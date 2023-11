La technologie satellite de l’iPhone n’arrivera pas de sitôt sur Android

Cela pourrait prendre un certain temps avant que les téléphones Android ne permettent la connectivité par satellite pour aider les utilisateurs dans des scénarios d’urgence, en partie grâce à l’annulation par Qualcomm de ses ambitieux plans Snapdragon Satellite. Apple a introduit la prise en charge du SOS par satellite l’année dernière avec la série iPhone 14, dans le but d’aider les gens lorsqu’ils se trouvent hors de portée de couverture cellulaire ou haut débit.

La fonctionnalité vous permet d’envoyer des SMS aux intervenants d’urgence, de partager des emplacements et de demander une assistance routière. Mais peu de temps après, un espoir est apparu pour les téléphones Android. Plus tôt cette année, Qualcomm a annoncé Snapdragon Satellite, dans le but de copier l’initiative d’Apple pour les téléphones Android.

Qualcomm a déclaré qu’il s’agirait de «la première solution de messagerie bidirectionnelle par satellite au monde», même si la société a laissé entendre qu’elle serait exclusive aux téléphones haut de gamme uniquement. L’installation de connexion par satellite a été conçue au niveau matériel sur des téléphones alimentés par la puce Snapdragon 8 Gen 2 à l’aide des systèmes modem-RF Snapdragon 5G intégrés.

Iridium, basé en Virginie, a géré l’infrastructure satellite en tant que partenaire choisi par Qualcomm. Le fabricant de puces a déclaré que les messages d’urgence par satellite apparaîtraient sur les téléphones en 2023. Cela ne s’est pas produit et, malheureusement, les chances que Qualcomm joue un rôle dans l’introduction de la connectivité par satellite sur les téléphones Android en 2024 semblent plus minces.

C’est parce que Qualcomm a abandonné le projet Snapdragon Satellite. “Qualcomm a informé Iridium qu’il a choisi de mettre fin aux accords, à compter du 3 décembre 2023”, a écrit Iridium dans un communiqué. communiqué de presse. La raison de l’échec de l’accord était que les fabricants de smartphones n’avaient tout simplement pas mis en œuvre la technologie fournie par Qualcomm dans leurs smartphones.

Apple n’est pas le seul à proposer un service de connectivité par satellite sur les smartphones, et le monde d’Android n’y est pas non plus entièrement étranger. Le Cat S75 de Bullit Group est un appareil Android qui offre des avantages de communication directe par satellite. Mais contrairement à l’approche d’urgence d’Apple, Bullit vous permet également d’envoyer des messages à toute personne figurant dans votre liste de contacts.

Dans le cas du Cat S75, ce n’est pas Qualcomm, mais MediaTek qui facilite la connectivité par satellite grâce à sa puce NTN (Non-Terrestrial Networks). Bien entendu, la connectivité par satellite n’est pas gratuite. Le forfait Essential coûte 5 euros et permet 30 messages par mois, tandis que le forfait à 30 euros porte ce nombre à 400 messages.

Motorola a également fait appel à Bullit Group pour le Motorola Defy Satellite Link, une rondelle basée sur Bluetooth qui permet à n’importe quel smartphone d’envoyer et de recevoir des textes via une liaison satellite. L’appareil robuste classé IP68 permet également à une personne d’appuyer sur le bouton SOS dédié pour appeler une assistance d’urgence sans associer son téléphone.

Pourquoi Snapdragon Satellite a échoué

Mais pourquoi les plans de Qualcomm sont-ils morts ? L’analyste des technologies grand public Avi Greengart a écrit sur X, anciennement Twitter, que les fabricants de smartphones Android n’étaient pas intéressés par une solution propriétaire pour l’installation téléphone-satellite. Mais c’est exactement ce que proposait Qualcomm. Les marques de smartphones recherchaient une solution basée sur des normes qui leur donnerait plus de poids dans leurs partenariats avec des fournisseurs de services par satellite comme Iridium.

Qualcomm et Iridium se séparent. La rumeur veut que les fournisseurs d’appareils n’étaient pas disposés à adopter Snapdragon Satellite car ils souhaitaient plutôt une solution basée sur des normes. SI c’est vrai… -Avi Greengart (@greengart) 10 novembre 2023

« Apple propose lui-même des SOS d’urgence via Satellite, et s’il commence à facturer après deux ans, il possède une vaste plate-forme de services avec des centaines de millions de comptes pour la facturation. La plupart des fournisseurs de smartphones n’ont pas cette fonctionnalité. Les opérateurs de téléphonie sans fil ont des relations de facturation avec leurs clients, ils seraient donc un choix naturel pour agir en tant qu’intermédiaires », a déclaré Greengart à Digital Trends.

En parlant de transporteurs, c’est encore un travail en cours. SpaceX, dirigé par Elon Musk, s’est associé à T-Mobile l’année dernière, annonçant que les clients de l’opérateur Magenta pourront accéder au réseau satellite Starlink sans aucun matériel spécial connecté à leur téléphone. Les tests bêta du service devaient commencer plus tard en 2023.

La prochaine étape pour le satellite sur Android

EspaceX dit qu’il permettra une installation d’envoi de SMS par satellite l’année prochaine, tandis que les fonctionnalités d’appel vocal et de navigation Internet seront mises en service en 2025. T-Mobile prévoit d’utiliser son spectre de bande moyenne pour établir un nouveau réseau de diffusion qui sera connecté aux satellites Starlink. équipé du modem eNodeB spécialisé qui fonctionne essentiellement comme une tour de téléphonie cellulaire dans l’espace.

Notamment, SpaceX a également signé des accords similaires avec des transporteurs dans plusieurs pays, notamment l’Australie, le Canada, le Japon, la Nouvelle-Zélande et la Suisse. AST SpaceMobile envisage également l’installation du « haut débit cellulaire directement sur votre téléphone ». Le mois dernier, AST Space Mobile – en partenariat avec Vodafone – a géré avec succès le premier appel vocal 5G au monde sur un réseau satellite et atteint une vitesse de liaison descendante de 14 Mbps sur une liaison haut débit cellulaire.

Amazon donne un coup de main à Vodafone en extension ses services 4G et 5G en Afrique avec un réseau satellite à haut débit et à faible latence fourni par la constellation du Projet Kuiper. Verizon a également un similaire accord en place pour exploiter les satellites d’Amazon en orbite terrestre basse (LEO). Le géant indien Jio a commencé essai service Internet Gigabit par satellite sur plusieurs sites.

Où allons-nous à partir d’ici?

Il devient clair que les fournisseurs de services par satellite (comme SpaceX et Amazon) et les opérateurs joueront un rôle clé en apportant la connectivité par satellite aux téléphones, et pas seulement les fabricants de puces comme Qualcomm qui vendent du matériel personnalisé. Il est peu probable que Qualcomm ait absorbé le coût de son modem Snapdragon Satellite, ce qui signifie que les marques de smartphones ont dû payer un prix plus élevé pour cette technologie propriétaire.

La toute première connectivité 5G de l’espace aux smartphones du quotidien réalisée par AST SpaceMobile

Au lieu de cela, les fabricants de smartphones envisagent une approche basée sur des normes qui leur permettrait d’obtenir une plus grande flexibilité de négociation en discutant directement avec les opérateurs et les opérateurs de satellite. Mais à quel point sommes-nous loin d’un avenir où des sociétés comme AST SpaceMobile – qui travaille déjà avec T-Mobile et un certain nombre de leurs opérateurs mondiaux – pourront étendre largement leurs services 5G de satellite à téléphone ?

« AST SpaceMobile a besoin d’environ deux douzaines de satellites pour couvrir des zones géographiques clés, et de 90 pour offrir une couverture mondiale. Actuellement, il en a deux en orbite. Il en prépare cinq pour le lancement au début de l’année prochaine », a déclaré Greengart à DigitalTrends. “Je m’attendrais à ce que de petits essais commencent alors si le lancement se passe bien, mais je ne m’attends pas à un service complet avant 2025, et cela dépend de beaucoup de choses qui se dérouleront.”

Une analyse plus approfondie du problème du Snapdragon Satellite de Qualcomm et de l’état général de l’industrie est disponible dans un rapport chez Techsponential, une entreprise dont Greengart est président.

