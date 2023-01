La technologie sans fil 6G pour charger le corps humain ? Une étude dit que c’est possible

Face aux demandes croissantes du monde, les avancées technologiques progressent à une vitesse fulgurante. Alors que les voitures volantes devront peut-être attendre un peu plus longtemps, une nouvelle technologie pourrait avoir une percée à offrir qui semble plus tentante. Des chercheurs de l’Université du Massachusetts à Amherst ont affirmé avoir mené une étude et découvert que le corps humain pouvait être utilisé pour récolter l’énergie perdue, qui pourrait être utilisée pour alimenter des appareils à l’avenir. Le corps humain peut agir comme des antennes qui alimenteront non seulement une gamme d’appareils portables, mais peut-être aussi des appareils électroniques plus gros. Une autre percée que les chercheurs ont promise est les télécommunications 6G, la possibilité de la communication par lumière visible (VLC). Ceci est similaire à une version sans fil de la fibre optique, qui utilise des flashs de lumière pour transmettre des informations.

Jie Xiong, professeur d’information et d’informatique à l’UMass Amherst, est l’auteur principal de ce document de recherche. Il a qualifié VLC de “assez simple et intéressant”. Le professeur Xiong a ajouté : “Au lieu d’utiliser des signaux radio pour envoyer des informations sans fil, il utilise la lumière des LED qui peuvent s’allumer et s’éteindre jusqu’à un million de fois par seconde.” Selon lui, VLC est une infrastructure qui est déjà disponible partout. Des maisons des gens, des véhicules, des lampadaires et même des bureaux, tous sont éclairés par des ampoules LED. Cela peut également être la transmission de données. Jie Xiong a déclaré: “Tout ce qui a un appareil photo, comme nos smartphones, tablettes ou ordinateurs portables, pourrait être le récepteur.”

L’équipe de recherche de l’Université du Massachusetts à Amherst a également un produit pratique à proposer. Ils ont produit ce qu’on appelle le Bracelet+. Il s’agit d’une simple bobine faite de fil de cuivre. Ceci est principalement utilisé pour être porté comme un bracelet sur l’avant-bras supérieur. Cependant, il peut être adapté pour être porté comme une bague, une ceinture, un bracelet de cheville ou un collier.

L’équipe a expérimenté pour réparer l’importante “fuite” d’énergie dans les systèmes VLC qui avait été découverte précédemment. Ils ont testé plusieurs détails de conception, notamment l’épaisseur du fil et le nombre de fois qu’il a été enroulé. Finalement, il a été constaté que l’efficacité de l’antenne variait en fonction de ce que l’antenne touchait. Après avoir utilisé plusieurs surfaces comme le plastique, le carton, le bois et l’acier, il a été constaté que le corps humain est le meilleur médium. À tel point que la capacité de la bobine à collecter l’énergie RF qui s’échappe a été multipliée par dix.

