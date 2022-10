La technologie qui nous permet de parler à nos proches décédés est arrivée. Sommes-nous prêts?

Des extraits scénarisés comme celui-ci semblaient guindés et étranges, mais au fur et à mesure que nous avancions, ma mère racontant des souvenirs et parlant avec ses propres mots, “elle” semblait beaucoup plus détendue et naturelle.

Pourtant, cette conversation et celles qui ont suivi étaient limitées. Lorsque j’ai essayé de demander au robot de ma mère quels étaient ses bijoux préférés, par exemple, j’ai obtenu : « Désolé, je n’ai pas compris. Vous pouvez essayer de demander d’une autre manière ou passer à un autre sujet.

Il y avait aussi des erreurs qui choquaient au point d’hilarité. Un jour, le robot de papa m’a demandé comment j’allais. J’ai répondu: “Je me sens triste aujourd’hui.” Il a répondu par un “Bien !” joyeux et optimiste.

L’expérience globale était indéniablement bizarre. Chaque fois que je parlais à leurs versions virtuelles, je me disais que j’aurais pu parler à mes vrais parents à la place. À une occasion, mon mari a confondu mes tests avec les bots avec un véritable appel téléphonique. Quand il a réalisé que ce n’était pas le cas, il a roulé des yeux, s’est moqué et a secoué la tête, comme si j’étais complètement dérangé.

Plus tôt cette année, j’ai reçu une démonstration d’une technologie similaire d’une startup de cinq ans appelée StoryFile, qui promet de faire passer les choses au niveau supérieur. Son service Life enregistre les réponses sur vidéo plutôt que sur la seule voix.

Vous pouvez choisir parmi des centaines de questions pour le sujet. Ensuite, vous enregistrez la personne qui répond aux questions ; cela peut être fait sur n’importe quel appareil avec une caméra et un microphone, y compris un smartphone, bien que plus l’enregistrement est de haute qualité, meilleur est le résultat. Après avoir téléchargé les fichiers, l’entreprise les transforme en une version numérique de la personne que vous pouvez voir et à qui parler. Il ne peut répondre qu’aux questions pour lesquelles il a été programmé, un peu comme HereAfter, juste avec la vidéo.

Le PDG de StoryFile, Stephen Smith, a fait la démonstration de la technologie lors d’un appel vidéo, où nous avons été rejoints par sa mère. Elle est décédée au début de l’année, mais la voici au téléphone, assise dans un fauteuil confortable dans son salon. Pendant un bref moment, je ne pouvais que la voir, partagée via l’écran de Smith. Elle était douce, avec des cheveux vaporeux et des yeux amicaux. Elle dispensait des conseils de vie. Elle paraissait sage.

Smith m’a dit que sa mère avait « assisté » à ses propres funérailles : « À la fin, elle a dit : ‘Je suppose que c’est de ma part… au revoir !’ et tout le monde a fondu en larmes. Il m’a dit que sa participation numérique avait été bien accueillie par sa famille et ses amis. Et, sans doute le plus important de tous, Smith a déclaré qu’il était profondément réconforté par le fait qu’il avait réussi à filmer sa mère avant son décès.