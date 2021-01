La technologie qui envahira nos vies en 2021

Cette année, les technologies dont nous entendrons probablement le plus parler ne seront pas des appareils sophistiqués comme les smartphones ou les téléviseurs à grand écran. Ce seront les choses que nous ne voyons généralement pas: des logiciels de pointe et des produits Internet qui trouvent leur moment maintenant. Avant que le coronavirus ne transforme nos vies, les listes de technologies à surveiller chaque année étaient souvent dominées par des gadgets comme des haut-parleurs intelligents et des téléviseurs incurvés. Mais la pandémie nous a poussés à adopter une technologie utile qui était souvent négligée. Une fois les applications boiteuses ou gadgets sur nos appareils sont soudainement devenues des outils centraux. Prenez des applications de portefeuille mobile comme Apple Pay et Square. Bien que ceux-ci existent depuis des années, certaines personnes se retrouvent avec des cartes de crédit et des espèces. Mais la nouvelle germaphobie a finalement poussé plus d’entre nous à essayer les paiements par téléphone sans contact, par opposition à un glissement de carte. Ensuite, il y a la réalité augmentée. La technologie, qui nous permet d’interagir avec des objets numériques superposés à notre monde physique, est en cours d’élaboration depuis plus d’une décennie. Pendant des années, cela a semblé plus futuriste qu’utile. Mais maintenant que nous ne pouvons pas facilement aller dans un magasin physique pour essayer des choses, prendre un selfie pour voir un rendu numérique du maquillage sur votre visage semble être une meilleure idée.

«Toutes ces choses dont nous avons commencé à voir un besoin pendant Covid», a déclaré Carolina Milanesi, analyste en technologie grand public pour Creative Strategies. «Pensez à la négligence des appels vidéo depuis si longtemps. Enfin, nous l’obtenons. Ce n’est pas sexy, mais cela fait une différence. Dans cet esprit, voici quatre tendances technologiques qui devraient envahir nos vies cette année. 1. Technologie qui remplace nos magasins. Vous ne l’avez peut-être pas remarqué lors de vos achats en ligne, mais l’expérience change. Cliquer sur une barre de navigation d’un site Web pour trouver un élément est devenu dépassé. Une barre de recherche qui vous permet de rechercher un produit spécifique est plus rapide. Dans certains cas, discuter avec un bot peut être encore plus efficace. Nous expérimentons les chatbots depuis des années. Facebook a proposé aux commerçants des outils pour créer des robots qui interagissent avec les clients. Des détaillants comme Amazon ont utilisé des chatbots pour répondre aux questions des clients, et lorsque les robots ne peuvent pas aider, une personne peut sauter pour prendre le relais. Maintenant que la visite d’un magasin de détail physique est devenue pratiquement impossible dans la pandémie, nous pouvons nous attendre à ce que ces technologies conversationnelles prennent de l’ampleur, a déclaré Julie Ask, analyste technologique pour Forrester Research.

«Cette notion d'aller en ligne, de rechercher, de cliquer et d'utiliser une fenêtre de navigation est très ancienne», a-t-elle déclaré. «Quelle est la prochaine étape après ça? Une grande partie sera conversationnelle, que ce soit du texte ou de la voix. « Il existe déjà de nombreux exemples. Récemment, j'ai acheté une paire de chaussures chez Beckett Simonon, une marque de mode en ligne, et j'ai demandé à un employé via une boîte de discussion quelle pointure convenait à mes pieds. De plus en plus d'entreprises utilisent également la réalité augmentée pour aider les gens à faire leurs achats en ligne, a déclaré Mme Ask. Jins Eyewear, qui vend des lunettes de vue, vous permet de prendre une photo de votre visage pour essayer virtuellement des lunettes avant de décider de les acheter. Snap, la société mère de Snapchat, s'est associée à des marques de luxe comme Gucci et Dior pour proposer des essais virtuels. La réalité augmentée est sur le point de devenir particulièrement populaire cette année car la technologie ne cesse de s'améliorer. Les nouveaux smartphones Apple et Android haut de gamme incluent des capteurs pour détecter la profondeur, ce qui permet aux applications de réalité augmentée de placer plus facilement des objets tels que des meubles virtuels dans des espaces physiques.

Attendez-vous à voir une vague de nouvelles publicités qui tirent parti du format. Cette année, les annonceurs devraient dépenser environ 2,4 milliards de dollars en publicité en réalité augmentée, en hausse de 71% par rapport à 1,4 milliard de dollars l'année dernière, selon le cabinet de recherche. eMarketer. 2. Le Wi-Fi devient plus intelligent. Un problème de technologie domestique que la pandémie a souligné était nos connexions Internet lentes et peu fiables. L'année dernière, alors que les gens s'efforçaient de contenir la propagation du coronavirus, les vitesses Internet moyennes dans le monde entier ont ralenti, en partie parce que les fournisseurs de haut débit ont été écrasés par le trafic intense. Heureusement, la technologie Wi-Fi ne cesse de s'améliorer. Cette année, nous verrons une vague de nouveaux routeurs Internet comprenant le Wi-Fi 6, une nouvelle norme de réseau. Contrairement aux précédentes mises à niveau sans fil, le Wi-Fi 6 ne se concentrera pas sur la vitesse, mais plutôt sur l'efficacité en partageant la bande passante sur un grand nombre d'appareils.

Voici ce que cela signifie. Disons que votre famille possède des smartphones, plusieurs ordinateurs et une console de jeux. Si tous sont utilisés pour consommer de grandes quantités de données – pour diffuser de la vidéo, par exemple – le Wi-Fi 6 fait un meilleur travail pour fournir de la bande passante à tous les appareils en même temps que de laisser un appareil en monopoliser la majeure partie . L’efficacité est particulièrement importante car une plus grande partie de nos produits se connecte à Internet, des montres aux téléviseurs en passant par le pèse-personne et les thermostats. En moyenne, le nombre d’appareils connectés à Internet possédés par personne devrait grimper à environ quatre d’ici 2023, contre deux en 2018, selon recherche par Cisco. 3. Une technologie qui nous permet de garder nos mains pour nous. L’année dernière a été un point d’inflexion pour les paiements mobiles. Pour des raisons de sécurité, même les plus exigeants, comme les marchands de marché fermier et les food trucks, ont commencé à accepter les paiements mobiles. Dans l’ensemble, 67% des détaillants américains acceptent les paiements sans contact, contre 40% en 2019, selon une enquête réalisée par Forrester. Parmi les personnes interrogées, 19% ont déclaré avoir effectué un paiement numérique dans un magasin pour la première fois en mai dernier. La technologie mains libres ne s’arrête pas aux portefeuilles mobiles. La soi-disant Ultra-Wide Band, une technologie radio relativement nouvelle, pourrait également trouver son moment cette année. La technologie, qui utilise les ondes radio pour détecter des objets avec une extrême précision, n’a pas été beaucoup utilisée depuis ses débuts sur les smartphones il y a environ deux ans. Mais le besoin d’expériences sans contact pourrait changer cela, a déclaré Mme Milanesi de Creative Strategies. Alors, comment utiliser la bande ultra-large? Disons que vous avez un smartphone et qu’un café a une tablette, et les deux sont équipés de la technologie radio. Si vous vous tenez devant la tablette, elle peut détecter votre téléphone et accepter un paiement de votre part (et non de la personne derrière vous en ligne). La technologie pourrait également être utilisée pour permettre aux employés de pénétrer dans les bâtiments et de démarrer des voitures sans clés physiques. 4. Technologie qui virtualise le travail et les soins personnels. La pandémie a clairement montré que les expériences virtualisées, comme les réunions vidéo et le yoga Zoom, sont des substituts viables à la réalité, que vous les adoptiez ou que vous les enduriez. En 2021, attendez-vous à ce que davantage de produits soient proposés pour numériser notre façon de travailler et rester en bonne santé.