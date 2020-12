Au cours des dernières années, j’ai passé en revue la technologie qui s’est considérablement améliorée et la technologie qui devait encore être corrigée. Voici les hauts et les bas de 2020.

Certains gadgets d’Amazon, comme ses caméras de surveillance Ring, se sont révélés plus effrayants qu’utiles. Les applications de livraison avec des majorations cachées ont continué de faire grimper les prix des commandes à emporter. Un nouveau type de smartphone avec un écran pliable était un gadget. Et, du moins pour l’instant, la 5G l’était aussi, la technologie cellulaire de nouvelle génération qui n’est pas à la hauteur de son battage médiatique consistant à offrir des vitesses incroyablement rapides.

Les applications de chat vidéo, comme Webex et Google Meet, sont devenues des outils de travail cruciaux. Après la fermeture des salles de sport, des applications d’entraînement virtuelles comme Peloton se sont transformées en produits incontournables. Les vélos électriques et les scooters, autrefois source de frustration, ont trouvé leur moment où les gens cherchaient des alternatives aux transports en commun et faisaient de la grêle.

Pour le dire légèrement, 2020 a été difficile. Plus que jamais, nous nous sommes tournés vers notre technologie personnelle cette année pour trouver un répit, rester en bonne santé et rester en contact avec les personnes qui nous tiennent à cœur.

Technologie qui a été corrigée Chat vidéo

« Peux tu m’entendre maintenant? »

Avant la pandémie, nous étions nombreux à détester les réunions par vidéoconférence. La qualité vidéo et audio était souvent granuleuse et retardée, et beaucoup de gens ne savaient pas qu’il fallait couper le son de leurs microphones lorsqu’ils ne parlaient pas.

Puis, au tout début de la pandémie, Zoom a fait la une des journaux, pour des raisons bonnes et mauvaises. Des centaines de millions d’entre nous, désespérés de rester en contact avec leurs amis et collègues, se sont inscrits au service de vidéoconférence pour virtualiser nos réunions de bureau, nos salles de classe, nos happy hours et nos séances de yoga. Mais alors que Zoom gagnait en popularité, nous avons remarqué de nombreuses failles dans la sécurité, qui permettaient aux trolls de «Zoombomb», ou d’accéder sans autorisation, aux sessions vidéo des utilisateurs, entre autres défauts.

Les échecs de Zoom avaient un côté positif: cela créait le besoin d’alternatives plus solides.

Au cours de l’année dernière, de nombreuses applications de vidéoconférence se sont considérablement améliorées. Google a effectué des mises à niveau majeures vers Meet, permettant des chats vidéo avec des centaines de participants; Microsoft et Cisco sont également en train de réviser leurs produits de chat vidéo, Teams et Webex. Zoom, qui est toujours sous surveillance, a résolu certains de ses problèmes de sécurité.

À ce rythme, bon nombre d’entre nous continueront probablement à utiliser la vidéoconférence pour bon nombre de nos tâches, même après que la vie revienne quelque peu à la normale.