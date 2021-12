La technologie que je veux en 2022

Vous pouvez regarder la bruine sur une terrasse dans la banlieue de Pennsylvanie, puis découvrir ce qui se passe à l’extérieur d’une tour d’appartements à Séoul. Hier, j’ai passé plusieurs minutes à regarder virtuellement par une jolie fenêtre de Reykjavik un ciel maussade. Dans une semaine pleine de doom, et mon doomscrolling, ce fut une évasion précieuse et un moment de connexion avec d’autres lointains.

Les innovations que j’ai le plus hâte d’avoir pour moi et le monde en 2022 sont celles qui nous donnent plus de moments de connexion précieuse avec les autres. À l’aube de la troisième année de la pandémie de coronavirus, qui nous a séparés physiquement et encore plus divisés, nous avons besoin et méritons plus de microdoses d’empathie et de communauté humaines. La technologie peut aider.

Mais j’admire le principe des inventions qui rapprochent les gens de nouvelles façons, et j’ai soif d’idées créatives pour nous aider à établir des liens et trouver la communauté .

Vous ne voyez pas de personnes sur Window Swap, mais vous ressentir eux et apercevoir le monde à travers leurs yeux. Cette connexion, même éphémère, est une ressource précieuse. Cela vaut la peine de rechercher des technologies et des idées qui peuvent nous apporter plus de ce sentiment d’unité.

J’ai écrit plus tôt cette année sur les défis de trouver des informations, des divertissements et des activités que nous pourrions aimer dans la mer d’abondance d’Internet. Les modèles informatiques qui sont formés pour comprendre nos goûts peuvent nous aider à trouver de nouvelles choses, mais ils peuvent nous entraîner plus loin dans le familier ou même nous conduire sur des chemins dangereux. Et il est encore plus difficile de trouver de nouvelles gens et communauté que de découvrir de nouvelles chansons.

Depuis le début de la vie sur Internet, de nombreuses applications et sites Web ont promis une connexion. Parfois, ils tiennent leurs promesses, et d’autres fois, les liens humains dans le cyberespace sont un piètre substitut à la réalité.

Mais je crois toujours en cette promesse hokey de rassembler le monde en ligne pour essayer de mieux comprendre les uns les autres et notre monde. Cet espoir est maintenant compliqué, oui, car il y a tellement de spectacles d’horreur. Les mêmes inventions pour le renforcement de la communauté qui nous ont amené notre groupe Facebook préféré ou notre club de lecture Discord ont également réuni des gens pour se complaire dans des complots et encourager la violence ethnique.

Il y a aussi une partie lancinante de mon cerveau qui doute que nous ayons vraiment ce qu’il faut pour nous rassembler et guérir les failles. Et si nous voyions le monde à travers les yeux des autres et que cela nous rendait plus en colère et plus divisé ?

Mais j’ai besoin de croire au meilleur de ce que les gens et la communauté humaine peuvent faire. Et je veux plus d’idées technologiques, grandes et petites, pour nous aider.

Maintenant c’est ton tour. Quelle technologie désirez-vous le plus en 2022 et pourquoi ? Idiot ou sérieux, allez-y ! Répondez dans les commentaires et nous pourrons présenter certaines de vos idées dans une future newsletter. Veuillez inclure votre nom complet et votre emplacement.