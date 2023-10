La technologie profonde arrive | EurêkAlerte !

Deux investissements majeurs dans la recherche et le développement technologique ont été annoncés jeudi 12 octobre par le président de l’Université de l’Utah, Taylor Randall, marquant l’expansion des partenariats de l’Université avec des acteurs industriels et gouvernementaux dans les domaines de l’intelligence artificielle (IA) et des semi-conducteurs.

« L’éducation peut avoir un impact sociétal incroyable sur cet État, et nous le faisons de deux manières fondamentales. Nous enseignons et développons une main-d’œuvre. Et deuxièmement, il existe un certain nombre de nos universités… qui effectuent des recherches fondamentales pour changer la trajectoire technologique de notre industrie et de notre société », a déclaré Randall lors d’un rassemblement de l’industrie de la défense à l’aéroport international de Salt Lake City. «Je crois aussi fondamentalement que le rôle de notre système éducatif est de collaborer pour réaliser le changement sociétal.»

Le président de l’U a profité de l’occasion pour dévoiler la création d’un réseau national de recherche sur les semi-conducteurs construit sur l’existant Nanofab de l’Utah et sur les 100 millions de dollars Initiative d’IA responsablemettant l’accent sur la minimisation des dommages potentiels de cette technologie qui devrait perturber le commerce et la culture.

Rejoint par le gouverneur de l’Utah Spencer Cox et les dirigeants législatifs, Randall a fait ces remarques lors de l’événement organisé par l’Utah Aerospace and Defence Association (UADA) célébrant son changement de marque en «47G» et la place de l’Utah en tant que plaque tournante vitale des avancées technologiques.

Le nouveau nom de l’association professionnelle rend hommage aux pionniers de l’Utah arrivés dans la vallée du Lac Salé en 1847, ainsi qu’aux pilotes d’essai qui ont battu des records d’accélération, atteignant 47 G, selon Aaron Starks, président-directeur général de l’organisation.

« Le paysage frontalier de l’Utah, son esprit d’entreprise et son héritage pionnier font de nous un choix naturel pour ceux qui recherchent la liberté de repousser les limites de la technologie », a déclaré Starks.

Dans ses remarques, Cox a déclaré qu’en raison de conflits politiques, les Américains oublient comment travailler ensemble et que le reste du pays pourrait profiter d’un « Utah bizarre ».

« Ce qui rend l’Utah spécial, c’est la collaboration et l’innovation. Le président Randall et moi en avons parlé ce matin. Cela n’existe pas partout. En fait, cela n’existe plus dans de nombreux endroits », a déclaré Cox. « Nous devons être intentionnels en matière de collaboration. Toute une industrie se rassemble, des concurrents qui veulent gagner se réunissent, car ils savent qu’en travaillant ensemble, il y a abondance et non pénurie.

La première annonce de Randall a dévoilé le nouveau réseau de l’Utah pour la recherche et l’éducation en informatique intégrée et en semi-conducteurs, qui portera l’acronyme UNICOS, bien que les responsables de l’U l’appellent simplement « le réseau ». Il sera dirigé par Hanseup Kimprofesseur de génie électrique et informatique qui dirige actuellement l’Utah Nanofab.

Randall a souligné le potentiel des investissements technologiques de l’U pour servir la défense nationale, promouvoir le développement économique de l’Utah et cimenter son avenir en tant que pôle technologique national.

« Il s’agit d’un projet plutôt remarquable qui placera l’Utah à l’avant-garde du développement des semi-conducteurs aux États-Unis », a-t-il déclaré. « Lorsque vous devenez extraordinaire dans la fabrication de semi-conducteurs, notre sécurité nationale devient plus sécurisée. Nous ne dépendons pas des Chinois ou d’autres pays pour nous fournir une technologie essentielle. La deuxième chose qui se produit est qu’à mesure que la vitesse de ces semi-conducteurs augmente – et augmente considérablement – ​​des applications s’ajoutent à eux.

L’ambitieux projet d’IA doit être dirigé par Manish Parashardirecteur des U’s Institut de Calcul Scientifique et d’Imagerie et un leader national en matière de cyberinfrastructure. Les 100 millions de dollars, qui doivent être dépensés au cours des sept à dix prochaines années, proviendront de nouveaux dons et d’une réaffectation des ressources existantes de l’U, selon Randall.

« Nous réaffectons et restructurons afin de pouvoir réellement investir dans notre propre infrastructure », a-t-il déclaré. « Mais nous recherchons aussi des partenaires. »

Les premiers 10 millions de dollars proviennent du technologue de l’Utah, Clay Wilkes, et de son épouse Marie, par l’intermédiaire de leur fondation philanthropique Red Crow.

«Nous appelons cela l’Initiative d’IA responsable», a déclaré Randall. « Pourquoi? Car en même temps, l’intelligence artificielle promet d’incroyables progrès humains, mais elle présente peut-être aussi un ensemble de menaces.»

L’initiative se déroulera en deux volets, le premier étant consacré à la technologie « fondamentale » de l’IA.

« Il s’agit de l’IA pour comprendre l’IA, pour mettre des garde-fous autour de l’IA, peut-être pour développer les applications de défense de l’IA qui combattront l’IA un jour », a expliqué Randall.

Le deuxième volet est l’IA « translationnelle », qui explore les moyens de créer de nouvelles applications pour les technologies existantes qui font progresser les soins de santé et d’autres résultats socialement bénéfiques.

« Nous allons prendre les atouts fondamentaux de l’Université de l’Utah et essayer de créer des applications dans différents domaines », a déclaré Randall. « Par exemple, nous sommes excellents en oncologie. Imaginez utiliser l’IA pour développer de nouveaux médicaments permettant de résoudre le cancer. Nous sommes fantastiques dans les domaines de la santé de la population. Imaginez que vous utilisiez l’IA et que vous conduisiez réellement une médecine personnalisée.