La technologie pour déplacer le trafic plus efficacement

ATLANTA, Géorgie (Atlanta News First) – La ville de Peachtree Corners teste une nouvelle technologie d’une startup israélienne pour faciliter la fluidité du trafic.

Le logiciel d’Intelligent Traffic Control se connecte aux caméras de circulation existantes et utilise l’analyse de vision par ordinateur pour examiner les objets routiers, la vitesse des voitures et la fluidité du trafic, entre autres facteurs.

Brandon Branham, directeur adjoint de la ville et directeur de la technologie, a déclaré que la technologie effectuera des ajustements en temps réel qui rendront les signaux plus efficaces et déplaceront le trafic plus rapidement.

« Combien de voitures passent, combien de bus, combien de piétons », a-t-il demandé. « Le mouvement à travers, combien de temps attendent-ils au feu rouge ? »

Actuellement, le logiciel est testé à l’intersection de Technology Parkway et Technology Parkway South.

Branham a déclaré à Atlanta News First que l’objectif était de diffuser la technologie dans toute la ville.

« Si 10 voitures s’arrêtent et qu’il y en a une de l’autre côté, donnez à ces voitures la possibilité de passer », a-t-il déclaré. « Alors maintenant, nous commençons à économiser sur les émissions et l’efficacité des opérations de circulation. »

