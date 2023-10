La technologie pour améliorer la qualité de vie des patients atteints de cancer, Health News, ET HealthWorld

Par le Dr Indoo Ammbulkar

Il y a quelques décennies, le cancer était considéré comme une maladie mortelle et pouvait devenir une expérience pénible pour les patients qui en étaient atteints. Cependant, ces dernières années, la technologie a progressé assez rapidement, permettant au personnel de santé de rendre les dépistages accessibles à une population plus large tout en créant de nouveaux types de traitements efficaces.

Même s’il est peu probable qu’un remède universel contre le cancer soit trouvé, la technologie aide les professionnels de la santé à transformer la manière dont les patients atteints de cancer peuvent accéder aux options de traitement. Cependant, les technologies permettent une détection et un diagnostic précoces, ce qui est extrêmement important pour le traitement du cancer. De nombreux cas de cancer finissent par devenir mortels parce qu’ils sont détectés tardivement. Cela est particulièrement vrai pour les cancers du pancréas et des ovaires, qui ne présentent des signes visibles que trop tard.

Concernant les avancées, les outils existants comme l’IRM, la tomodensitométrie et les rayons X ont parcouru un long chemin ces dernières années. À mesure que la résolution des images fournies par ces machines s’améliore, les tumeurs plus petites deviennent visibles et plus faciles à caractériser pour les médecins et les chirurgiens. En outre, les logiciels d’IA permettant de rechercher des signes de cancer présentent également un immense potentiel pour aider les spécialistes à diagnostiquer et à traiter le cancer à ses débuts.

Parmi les autres avancées qui révolutionnent les traitements contre le cancer, citons :

Édition du génome : l’une des dernières technologies utilisées pour le traitement du cancer concerne les outils d’édition génomique. Ces outils permettent aux spécialistes de modifier les gènes impliqués dans le développement du cancer. De courtes répétitions palindromiques regroupées et régulièrement espacées sont un outil utilisé pour modifier le code des cellules du corps. Il fonctionne comme des ciseaux capables de supprimer, d’insérer ou de modifier avec précision des morceaux spécifiques d’ADN à l’intérieur des cellules. En d’autres termes, l’utilisation de l’appareil peut aboutir à un traitement du cancer ciblé et plus personnalisé, conduisant à des résultats plus positifs pour les patients.

Immunothérapie : Une autre technologie émergente contre le cancer est l’immunothérapie. Cette technologie utilise le système immunitaire du patient pour l’aider à combattre les cellules cancéreuses. Les récents progrès technologiques en immunothérapie, tels que le développement d’un récepteur d’antigène chimérique (thérapie cellulaire CAR T), ont aidé les spécialistes à faire des progrès significatifs dans le traitement de certains types de cancer du sang.

Dans cette méthode, les cellules T du patient (présentes dans le sang) sont éliminées et leurs propriétés sont modifiées afin qu’elles adhèrent aux cellules cancéreuses. Une fois ces cellules replacées dans la circulation sanguine du patient, elles tuent les cellules cancéreuses.

Nanotechnologie: Invisibles à l’œil humain, les nanoparticules sont des particules puissantes capables de délivrer des médicaments directement aux cellules cancéreuses. Bien qu’il s’agisse d’une technologie très récente, elle présente un grand potentiel pour améliorer l’efficacité du traitement du cancer. De nombreuses études et essais cliniques en cours portent sur des thérapies anticancéreuses basées sur la nanotechnologie pour traiter divers types de cancer, notamment le cancer du sein, du poumon, le lymphome, etc.

Télémédecine: Aussi appelée télésanté, cette technologie améliore l’accès aux soins contre le cancer et diverses maladies. C’est un outil bénéfique, en particulier pour ceux qui vivent dans des zones rurales ou pour ceux qui sont plus exposés au risque d’infection. La télémédecine permet aux responsables de la santé de surveiller de près l’état de leurs patients et d’ajuster le plan de traitement en conséquence. Ils peuvent également voir les patients via des visites vidéo et prescrire des traitements de chimiothérapie à domicile qui seront gérés localement par un professionnel de la santé local.

Par exemple, une petite ville peut avoir besoin d’accéder à un spécialiste dans sa clinique locale. Néanmoins, les équipements d’imagerie peuvent transmettre des images à un radiologue en ligne via un portail ou une plateforme cloud pour examen. De plus, le coût associé à la télésanté est relativement faible, et peut être encore réduit grâce à l’utilisation croissante de programmes d’IA pour analyser ces images.

Mammographie numérique :La détection et le traitement des cas de cancer à un stade précoce augmentent automatiquement les résultats. S’il n’est pas traité, le cancer peut rapidement se propager à d’autres parties du corps, ce qui rend son traitement plus difficile. Avec l’avènement des mammographies 3D, la détection du cancer est beaucoup plus rapide que les mammographies traditionnelles. Cette technologie profite aux femmes aux seins denses, car la détection du cancer par les mammographies traditionnelles ne fonctionne pas toujours pour elles.

En conclusion, certaines des technologies mentionnées ci-dessus présentent un potentiel immense. Ils n’en sont qu’à leurs débuts, tandis que d’autres ont un impact direct et positif sur la vie des patients atteints de cancer. Quoi qu’il en soit, l’avenir du traitement du cancer semble exceptionnellement optimiste, et nous espérons qu’au cours de la décennie à venir, nous pourrons éventuellement le guérir ou au moins le gérer efficacement.

Dr Indoo Ammbulkar, HOD Oncologie médicale, HCG



(AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les vues exprimées appartiennent uniquement à l’auteur et ETHealthworld.com n’y souscrit pas nécessairement. ETHealthworld.com ne sera pas responsable de tout dommage causé à toute personne/organisation directement ou indirectement).

