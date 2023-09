La technologie photoréaliste « incroyable » de Zuck impressionne crypto twitter

Alors que les critiques ont été occupées à écrire des éloges pour le rêve du métaverse de Meta au cours des dernières années, la dernière démonstration de Mark Zuckerberg de ses avatars photoréalistes montre qu’il pourrait être assez loin d’être mort après tout.

Apparaissant dans un épisode du 28 septembre de Lex Fridman podcast, Zuckerberg et le célèbre informaticien ont eu une conversation en face-à-face d’une heure. Seulement, ce n’était pas du tout en personne.

Au lieu de cela, l’intégralité de la conversation de Fridman et Zuckerberg a utilisé des avatars photoréalistes et réalistes dans le métaverse, facilités par les casques Meta’s Quest 3 et les écouteurs antibruit.

Voici ma conversation avec Mark Zuckerberg, sa 3ème fois sur le podcast, mais cette fois nous avons parlé dans le Metaverse en tant qu’avatars photoréalistes. Ce fut l’une des expériences les plus incroyables de ma vie. C’était vraiment comme si nous parlions en personne, mais nous étions à des kilomètres l’un de l’autre. pic.twitter.com/Nu8a3iYWm0 –Lex Fridman (@lexfridman) 28 septembre 2023

Les observateurs s’amusent souvent à ridiculiser Meta pour avoir investi des milliards de dollars dans la recherche sur le métaverse uniquement pour produire apparemment des avatars caricaturaux et des jambes bancales.

Cependant, dans ce cas, les utilisateurs des médias sociaux, y compris ceux de Crypto Twitter, semblent véritablement impressionnés par la sophistication de la technologie.

Le métaverse s’est amélioré pic.twitter.com/QT1LAkjQGB – Dexerto (@Dexerto) 28 septembre 2023

« Ok, le métaverse est officiellement réel » a écrit compte pseudonyme Gaut, un moment rare d’éloge apparemment authentique de la part d’un utilisateur généralement connu pour ses prises de position satiriques et sarcastiques sur l’actualité.

« 9 minutes après le début du podcast métaverse Lex / Mark, j’ai oublié que je regardais des avatars », a écrit le codeur Jelle Prins.

Fridman et Zuckerberg s’exprimant comme des avatars virtuels dans le métaverse. Source : Podcast Lex Fridman.

Fridman a également partagé ses impressions sur l’expérience en temps réel, notant à quel point Zuckerberg s’est senti « proche » de lui lors de l’interview. Quelques instants plus tard, il expliqua combien il était difficile de reconnaître que l’avatar de Zuckerberg n’était pas son corps physique.

« J’oublie déjà que tu n’es pas réel. »

La technologie exposée est la version la plus récente de Avatars de codecs. Révélé pour la première fois en 2019, Codec Avatars est l’un des projets de recherche les plus anciens de Meta qui vise à créer des avatars en temps réel entièrement photoréalistes qui fonctionnent au moyen de casques dotés de capteurs de suivi du visage.

Cependant, les utilisateurs devront peut-être attendre quelques années avant de revêtir leurs propres avatars réalistes, a déclaré Zuckerberg, expliquant que la technologie utilisée nécessite un logiciel d’apprentissage automatique coûteux et des scans complets de la tête par un équipement spécialisé comprenant plus de 100 caméras différentes.

Il faudra au moins trois ans avant que ce produit soit disponible pour les consommateurs ordinaires, a-t-il déclaré.

Zuckerberg a néanmoins noté que l’entreprise souhaitait réduire les barrières autant que possible, expliquant qu’à l’avenir, ces analyses pourraient être réalisables avec un smartphone classique.

La démonstration la plus récente intervient juste un jour après que Meta a dévoilé sa réponse à ChatGPT, révélant son nouvel assistant d’IA Meta AI, qui est intégré à une gamme de chatbots, d’applications et même de lunettes intelligentes uniques.

