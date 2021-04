Cet article fait partie de la newsletter On Tech. Vous pouvez inscrivez-vous ici pour le recevoir en semaine. Lorsque la pandémie a gardé les gens chez eux plus en 2020, les Américains ont parcouru beaucoup moins de kilomètres que d’habitude. Mais plus de gens sont morts sur les routes. Nos routes sont dangereuses, en particulier pour les piétons. J’ai été curieux de savoir si le fait d’avoir plus de technologie pour appliquer le code de la route pourrait aider ou si cela aggraverait les choses. Je me souviens de cela chaque fois que je vois une conduite imprudente là où je vis à New York. (Et il y a des preuves que cela augmente.) Une partie de moi veut que des caméras partout pour éclairer les conducteurs avec des billets pour les feux rouges ou les excès de vitesse. Mais je me méfie aussi de surveillance de masse. J’en ai parlé avec Sarah Kaufman, directeur associé du Rudin Center for Transportation Policy and Management de l’Université de New York. Elle a dit qu’à court terme, une application plus automatisée de la circulation pourrait rendre nos routes plus sûres et réduire les contrôles policiers potentiellement biaisés des automobilistes.

À plus long terme, cependant, Kaufman estime que les meilleures technologies pour rendre nos routes plus sûres sont celles qui enlèvent le choix aux gens. Cela comprend les véhicules programmés pour forcer les gens à respecter les limites de vitesse et à freiner aux feux rouges. Oui, elle sait que certaines personnes détesteront ça. Mais, a-t-elle dit, nous ne devrions pas nous contenter des décès et des blessures sur les routes américaines, et plutôt repenser ce que nous considérons comme normal dans la conduite automobile. Revenons au problème: les voitures sont devenues plus sûres pour les personnes à l’intérieur au fil des ans, mais le nombre de personnes décédées sur les routes l’année dernière aux États-Unis a encore atteint 42000, selon les données préliminaires d’un groupe de défense. C’était plus élevé que les décès en 2019, et les chiffres n’étaient pas une anomalie. Les risques ont généralement augmenté pour piétons, les motocyclistes et autres personnes qui ne sont pas à l’intérieur des véhicules. Kaufman a fait quelques remarques sur les façons dont la technologie peut contribuer à nous rendre plus sûrs, ainsi que sur certaines de ses limites. Premièrement, recevoir un billet par la poste après qu’une caméra a pris une image de vous excès de vitesse ou allumez un feu rouge dans votre voiture peut être un moyen de dissuasion relativement efficace, mais ce n’est pas parfait.

À New York et dans d’autres endroits, les contraventions de circulation des caméras arrivent environ un mois après l’infraction. Un billet pourrait inciter quelqu’un à réfléchir à deux fois à l’excès de vitesse la prochaine fois, a déclaré Kaufman, qui a qualifié la surveillance de la caméra très bénéfique. Mais, dit-elle, cela n’a pas empêché la conduite risquée en premier lieu. Une colonne d’opinion du New York Times la semaine dernière a déclaré que les caméras qui capturent les conducteurs en excès de vitesse ou les étiquettes de plaque d’immatriculation expirées pourraient également réduire les contrôles routiers de la police qui avaient tendance à affecter de manière disproportionnée les conducteurs noirs et entraînaient parfois la violence et même la mort. (La rencontre qui a conduit un policier du Minnesota à tirer mortellement sur Daunte Wright a commencé par un arrêt de la circulation.) Les Noirs américains sont également à un risque plus élevé de mourir à la suite d’accidents de véhicules, et Kaufman a déclaré qu’une application plus automatisée du code de la route pourrait aider à résoudre ce qu’elle a appelé le double problème de «surexploitation policière et sous protection». Mais Kaufman a déclaré qu’à long terme, les meilleures technologies de sécurité routière étaient celles qui supprimaient le jugement humain. Elle imagine plus de villes et constructeurs automobiles technologie de réglage qui oblige automatiquement les conducteurs à respecter la limite de vitesse et à freiner aux feux rouges. Certaines villes exigent que des restrictions de vitesse soient intégrées aux scooters et vélos électriques loués. «Pourquoi le mode de déplacement le plus meurtrier n’est-il pas limité en vitesse?» Demanda Kaufman. Bien qu’elle pense que sa suggestion peut faire hurler certaines personnes contre les restrictions sur ce qu’elles peuvent faire avec leur propre voiture, Kaufman a déclaré: «Les gens meurent parce que certaines personnes ne suivent pas les règles. Pourquoi est-ce un système équitable? » Cela me rend toujours nerveux lorsque la technologie est proposée comme solution aux problèmes créés par l’homme. Certains défenseurs de la sécurité routière ont poussé à d’autres changements n’impliquant pas la technologie, tels que routes repensées, une meilleure application de la ceinture de sécurité, règles pour des voitures plus petites et plus sûres et nous éloigner de notre dépendance aux voitures. Et oui, Kaufman et moi avons parlé de voitures autonomes. Ils promettent d’être beaucoup plus sûrs, mais il est peu probable qu’ils prennent les routes en grand nombre pendant de nombreuses années.

En fin de compte, de l’avis de Kaufman, ce qu’il faut, ce sont à la fois des limites sur ce que nous pouvons faire avec les voitures et une reconsidération du rôle de l’automobile dans la vie américaine. Astuce de la semaine Pourquoi votre Wi-Fi est-il lent? Essaye ça. Avez-vous gémi et maudit à votre connexion Internet Pokey Home? J’ai. Brian X. Chen, chroniqueur sur la technologie grand public pour le New York Times, nous explique comment identifier la cause de cette connexion lente. Le chargement des films Netflix prend une éternité. Vos appels vidéo semblent granuleux et le son est déformé. Même la navigation sur le Web semble lente. Vous devrez identifier la cause du problème. Est-ce votre routeur ou votre fournisseur d’accès Internet? Voici une méthode pour vous aider à comprendre cela: Téléchargez une application de test de vitesse Internet sur votre téléphone, comme Speedtest par Ookla (gratuit pour les iPhones et Téléphones Android).

Tenez-vous près de votre routeur et utilisez l’application pour exécuter un test de vitesse.

Déplacez-vous dans une pièce plus éloignée du routeur et relancez le test de vitesse.

Comparez les résultats. Un résultat de test inférieur à 15 mégabits par seconde est assez lent. Des vitesses d’environ 25 mégabits par seconde sont suffisantes pour diffuser des vidéos haute définition; plus de 40 mégabits par seconde est idéal pour diffuser plusieurs vidéos et jouer à des jeux vidéo. Si les résultats du test de vitesse étaient rapides à proximité de votre routeur Wi-Fi mais lents plus loin, le problème vient probablement de votre routeur. Si les vitesses étaient lentes dans les deux emplacements de test, le problème vient probablement de votre fournisseur d’accès Internet.