La technologie peut-elle nous sortir de nos bulles?

Internet a créé une abondance d'informations et de divertissements, et c'est génial. Mais nous n'avons pas encore de moyens parfaits pour trouver des films, des livres, de la musique, des informations et des activités qui pourraient nous plaire – et en particulier ceux qui nous poussent hors de nos zones de confort. Trouver les meilleurs moyens de découvrir de nouvelles choses dans notre abondance en ligne est un défi technologique – mais aussi humain. Cela nous oblige à vouloir nous exposer à des idées et des divertissements qui ne correspondent pas nécessairement à notre statu quo. J'espère qu'on peut. C'est une façon de rendre nos vies plus pleines. Appelez-moi ringard, mais je m'émerveille toujours de la merveille que le monde en ligne apporte à notre porte. Nous pouvons rencontrer des joueurs d'échecs de classe mondiale sur Twitch, découvrez produits d'entreprises appartenant à des Noirs, écoutez les gens débattre de l'énergie nucléaire sur Clubhouse ou jouez avec une application photo de type Polaroid.

C’est incroyable. Mais nous ne pouvons en faire l’expérience que si nous savons qu’elle existe et si nous nous sentons obligés de la rechercher. Entrez les ordinateurs. Les services en ligne comme YouTube, Netflix et TikTok digèrent ce que vous avez déjà regardé ou ses systèmes informatiques en déduisent vos goûts, puis suggèrent plus de la même chose. Des sites Web comme Facebook et Twitter vous exposent à ce que vos amis aiment ou à du matériel que de nombreuses autres personnes trouvent déjà intéressant. Ces approches présentent des inconvénients. Un gros problème est qu’ils nous encouragent à rester à l’intérieur de notre bulles. Nous continuons à suivre et à regarder ce que nous savons et aimons déjà, soit par notre propre inclination, soit par la conception des sites Internet. (Contrepoint: certaines recherches ont suggéré que les médias sociaux exposent les gens à des points de vue plus larges.) Plus d’idées, plus de choses pour nous divertir – et plus de moyens potentiels de confirmer ce que nous croyons déjà ou d’être guidés par des gens qui jouent aux machines à algorithmes. C’était une réalité avant Internet, mais elle s’est amplifiée maintenant. Quelle est la solution? Je ne suis pas sûr. Mon collègue Kevin Roose m’a dit l’année dernière qu’il était important de comprendre comment les foules Internet ou les systèmes informatiques pouvaient influencer nos choix. Plutôt que de s’appuyer sur des suggestions informatisées, a déclaré Kevin, il désactive l’option de lecture automatique dans les paramètres vidéo de YouTube et crée ses propres listes de lecture de musique sur Spotify.

J'apprécie également les idées pour combiner la découverte assistée par ordinateur avec des experts qui pourraient vous pousser dans une nouvelle direction. Spotify a des listes de lecture de chansons créées par des experts. Les rédacteurs Apple publient des articles de presse et suggèrent applications pour que les gens essaient. Je veux beaucoup plus d'expériences comme celles-ci. Organisations de presse, y compris Actualités BuzzFeed et Le New York Times ont essayé des projets pour exposer les lecteurs à des points de vue opposés. Facebook a lancé une idée similaire pour recommander des forums en ligne que les gens ne rencontreraient pas normalement, The Wall Street Journal signalé l'année dernière. Trouver des choses différentes de ce que nous aimons habituellement exige également que nous soyons ouverts aux idées, à la culture et aux divertissements qui nous interpellent et nous surprennent. Je me demande si la plupart des gens ont la volonté ou le temps de le faire. Dans l'océan de l'abondance en ligne, je me rabat souvent sur les recommandations éprouvées: le bouche-à-oreille de personnes que je connais et d'experts. Lorsque je cherche un nouveau livre, je demande à des amis rat de bibliothèque ou je lis des critiques professionnels. Je ne pense pas que je fais confiance aux foules en ligne ou aux algorithmes, mais je passe à côté. J'ai l'impression que la merveille est à portée de main, et je ne peux pas vraiment l'atteindre.

Votre avance Neutralité du Net, partie II Certains lecteurs d’On Tech nous ont dit qu’ils étaient en colère contre le bulletin de jeudi sur le long chemin pour des règlements proposés qui obligeraient les fournisseurs de services Internet à traiter tous les contenus en ligne sur le même pied. J’ai décrit la lutte pour les règles visant à consacrer ce principe de neutralité du Net comme «inutile», et je comprends pourquoi les gens qui ont prôné la neutralité du Net pensaient que j’étais désinvolte. C’était une critique juste. Ce que j’essayais d’exprimer, c’était l’épuisement. Les combats actuels sur la réglementation de la neutralité du net remontent au moins à 2008. Les efforts prolongés à ce sujet me rendent pessimiste quant à la possibilité de nouvelles règles ou restrictions qui pourraient apprivoiser les inconvénients de notre monde numérique. Ma collègue Cecilia Kang et moi avons également discuté de l’importance relative de la neutralité du Net par rapport à d’autres politiques technologiques, y compris des règles efficaces pour l’expression en ligne et l’influence des superpuissances technologiques. Un valide refoulement d’Evan Greer, directeur adjoint du groupe de défense des droits numériques Fight for the Future, est que si les gens s’inquiètent pour la Big Tech, il est essentiel de consacrer la neutralité du Net dans la loi pour limiter leur pouvoir. Je dirai encore une chose sur la réglementation Internet. Je suis en colère chaque jour que tant d’Américains – en particulier Peuple noir et latino et les ménages des zones rurales – n’ont pas accès ou n’ont pas les moyens d’acheter Internet. (Cecilia a un nouvel article sur une subvention fédérale d’urgence pour l’accès Internet à domicile.) Je suis également fâché que les Américains (et les Canadiens!) Paient plus pour un service Internet et de téléphonie cellulaire plus mauvais que les gens dans la plupart des autres pays riches.