La technologie peut-elle empêcher l’Inde de gaspiller une grande partie de ses récoltes ?

Le père de Kapil Jain ne voulait pas que ses enfants soient agriculteurs.

« Mon père avait vu les difficultés que traversent les agriculteurs, alors nous avons tous été éduqués et avons déménagé en ville pour exercer une profession », dit-il.

Mais M. Jain est fatigué de la vie en ville et, en 2018, il est retourné dans sa ferme familiale, près de Kota, au Rajasthan, dans le nord de l’Inde.

« J’ai réalisé que j’aimais le contact de la terre et je voulais retourner au village et me lancer dans l’agriculture », dit-il.

Il ne voulait pas cultiver les mêmes cultures que son père : le blé, le riz, la moutarde et le soja.

Au lieu de cela, alors que sa région du Rajasthan souffrait de pénuries d’eau, M. Jain a recherché une culture qui utiliserait moins d’eau.

Il a décidé d’expérimenter avec des roses, qui poussent bien dans des conditions ensoleillées et nécessitent relativement peu d’eau par rapport aux cultures traditionnelles.

Mais même si les roses poussaient bien, les récolter et les commercialiser s’est avéré un défi. Les roses devaient être vendues quelques heures seulement après avoir été cueillies, sinon les pétales commençaient à tomber.

Une fois récoltées, les roses doivent être transportées rapidement vers le marché.

Pour répondre à la forte demande, les fleurs devaient être au marché à 5h00. Alors que le marché n’était qu’à 20 miles de là, le trajet pouvait prendre une heure. La récolte devait donc être récoltée entre 02h00 et 03h00, ce qui rendait difficile la recherche de travailleurs.

En raison de ces défis, M. Jain a perdu environ 70 % de ses premières récoltes.

Quelque chose devait changer. M. Jain a donc décidé de transformer ses roses en eau de rose et en huile de rose.

De plus, pour sa récolte de tomates, il a acheté un système de séchage à énergie solaire.

« Alors maintenant, je sèche mes produits et je les vends sur le marché en même temps que l’eau de rose, l’huile de rose et les confitures. Ils ont un marché et une durée de conservation plus importants et cela m’aidera à développer mon entreprise. »

Amener les produits récoltés sur le marché en bon état est un problème auquel les agriculteurs de toute l’Inde sont confrontés.

Selon les chiffres du gouvernementen 2022 l’Inde a perdu entre 6 % et 15 % de ses fruits, entre 5 % et 12 % de ses légumes, et entre 4 % et 6 % de ses céréales.

« Les agriculteurs jettent de grandes quantités de fruits et légumes en raison du manque d’infrastructures, d’une capacité de transformation limitée… de catastrophes naturelles comme les cyclones et d’inondations qui perturbent les voies de transport et endommagent les installations », explique Varun Raheja, fondateur de Raheja Solar Food Processing.

M. Raheja souligne que la plupart des exploitations agricoles indiennes sont petites et ne disposent pas des ressources nécessaires pour investir dans le stockage ou la réfrigération.

Des systèmes de séchage simples peuvent aider à éviter le gaspillage dans les petites exploitations agricoles indiennes

M. Raheja a donc développé un système simple de séchage à l’air, qui utilise la lumière du soleil et des ventilateurs solaires pour sécher les produits. C’est bon marché et facile à assembler.

« Le modèle DIY de notre séchoir solaire le rend portable et abordable, il peut atteindre même les villages les plus reculés et peut être acheté par tous les petits agriculteurs marginaux », dit-il.

Son entreprise a vendu environ 3 000 systèmes qui, selon M. Raheja, sèchent en moyenne environ 150 kg de produits par mois.

M. Raheja agit également comme intermédiaire, achetant des produits séchés et les revendant à de plus grandes entreprises.

WayCool dispose de centaines de centres de distribution modernes

Contrairement à la solution low-cost et low-tech de M. Raheja, il existe WayCool.

L’entreprise agro-technologique indienne travaille avec 200 000 agriculteurs, possède 412 centres de distribution et a investi dans des systèmes sophistiqués qui prévoient la demande de produits agricoles.

Environ 2 000 tonnes de fruits frais, légumes, noix, épices et produits laitiers transitent chaque jour par son réseau.

WayCool affirme que son analyse des données, combinée à des systèmes de distribution modernes, peut aider à sauver une partie des produits perdus en Inde.

« Nous utilisons la technologie pour prédire les commandes des détaillants, optimiser les centres de collecte et fixer des prix cibles, rendant les chaînes d’approvisionnement efficaces et ramenant les pertes de la chaîne d’approvisionnement à moins de 2 % », déclare Karthik Jayaraman, directeur général de WayCool Foods.

WayCool a levé des centaines de millions de dollars pour construire son réseau et prévoit d’être rentable d’ici 2025.

Malgré ces innovations de haute et basse technologie, il reste encore beaucoup à faire pour atteindre les agriculteurs les plus isolés de l’Inde.

Sagar Lokhande envisage de geler sa récolte

Sagar Lokhande exploite 15 acres dans le village de Bhendwad, dans l’État du Maharashtra. Il cultive la canne à sucre parce qu’elle se conserve longtemps. Pendant ce temps, les tomates, les haricots verts et les légumes sont cultivés comme cultures de rapport.

En mai, il a eu une bonne récolte de tomates et de haricots, mais au moment où ses récoltes sont arrivées au marché, des camions étaient arrivés de tout le Maharashtra et les prix avaient chuté.

Mais sans aucune possibilité de stockage, il a été contraint de vendre à perte.

« Je cultive des légumes verts mais je ne peux pas les envoyer dans les villes car nous n’avons pas de camionnettes à température contrôlée, et tous les produits seront gâtés », explique M. Lokhande.

Il enquête désormais sur la congélation de ses produits.

« Je veux commencer à vendre des légumes surgelés qui ont une durée de vie plus longue, en particulier des haricots qui donnent un bon prix, pour pouvoir rembourser tous mes emprunts et en même temps gagner plus d’argent. »

Plus de technologie d’entreprise

Marcella D’Souza est directrice du Centre d’études sur la résilience et a passé des décennies à travailler avec des agriculteurs des régions rurales de l’Inde.

« Il [technology] peut apporter beaucoup d’efficience et d’efficacité dans la planification, l’utilisation des ressources, la prise de décision et la coordination de plusieurs processus liés à l’agriculture », dit-elle.

Mais elle affirme que la technologie à elle seule ne suffit pas aux agriculteurs indiens.

« Une approche holistique qui cherche à restaurer les écosystèmes naturels ainsi que les connaissances traditionnelles, le soutien à l’exploitation, le crédit et d’autres facteurs sont tout aussi importants pour une agriculture réussie. »