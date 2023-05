La technologie Palm-Scanning d’Amazon vous permet désormais d’acheter de la bière dans ce stade de la MLB

La prochaine fois que vous vous rendrez au jeu de balle, vous pourrez peut-être payer une bière et prouver que vous êtes en âge de la boire, le tout d’un simple toucher de la main. Coors Field, domicile des Rocheuses du Colorado de la ligue majeure de baseball, est le premier site sportif à offrir la capacité de vérification de l’âge d’Amazon One, Amazon annoncé lundi.

Amazon One est le service d’identité basé sur la paume qui vous permet de payer et de vérifier votre identité en passant votre main au-dessus d’un scanner dans divers magasins et lieux. Certains sites Whole Foods et Panera utilisent déjà, ou sont en train d’ajouter, les scanners palmaires.

Pour utiliser le service Amazon One, vous devez d’abord vous inscrire. Coors Field propose des kiosques d’inscription dans sa brasserie SandLot, la première brasserie à l’intérieur d’un stade de baseball de la Ligue majeure, et au Silver Bullet Bar, un bar à service complet spécialisé dans les bières artisanales locales et nationales. Ceux qui sont déjà membres d’Amazon One peuvent s’inscrire à la partie vérification de l’âge du service en visitant one.amazon.com et télécharger une photo du recto et du verso de votre pièce d’identité émise par le gouvernement, comme votre permis de conduire, et un selfie.

La technologie peut sembler ne pas vous faire gagner beaucoup de temps, mais chaque seconde peut compter car les matchs de baseball des ligues majeures évoluent plus rapidement ces jours-ci. La nouvelle horloge de pitch a réduit de près d’une demi-heure le temps de jeu moyen de la MLB cette année, d’après The Ringer.

La reconnaissance automatisée via des caractéristiques physiques est connue sous le nom de biométrie, et c’est un sujet controversé. Amazon et d’autres entreprises font face à des poursuites judiciaires affirmant qu’elles ont utilisé des photographies obtenues sans autorisation pour former leurs technologies.

Le service de vérification de l’âge est désormais disponible au Coors Field de Denver et sera introduit dans d’autres lieux dans les mois à venir.