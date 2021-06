La technologie oublie les besoins des 99%

Cet article fait partie du Bulletin d’information sur la technologie. Vous pouvez inscrivez-vous ici pour le recevoir en semaine.

Je m’excuse d’avoir l’air d’un vieil homme grincheux. Mais je vais aller jusqu’au bout d’Andy Rooney et me plaindre des gadgets et de la technologie qui, aussi bien intentionnés soient-ils, semblent oublier la personne moyenne.

C’est grincheux que je demande : pour qui la technologie est-elle faite ? La technologie n’est plus réservée aux nerds, mais les entreprises agissent souvent comme si elles l’étaient.

Amazone et Pomme est entré dans un prise de bec il y a quelques semaines sur des fichiers audio « sans perte ». Je ne savais pas non plus ce qu’ils étaient. Ce sont des chansons numériques de haute qualité que la plupart des gens ne peuvent pas distinguer des versions ordinaires. De même, les dernières fonctionnalités des logiciels pour smartphones semblent intelligentes, mais je me demande combien de personnes en profiteront et adapteront les notifications iMessage à leur patron. L’une des dernières fonctionnalités d’Apple est destinée aux 18 personnes environ qui souhaitent utiliser le même clavier pour contrôler un iPad et un Mac en même temps.

S’il te plaît, ne me crie pas dessus ! Je sais que certaines personnes se soucient passionnément à propos de choses comme celle-ci, et il est logique que les entreprises technologiques y répondent. Les entreprises améliorent également constamment leurs produits de manière pertinente à la fois pour les 1% férus de technologie et pour tous les autres.