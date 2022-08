La technologie occidentale continue d’affluer en Russie malgré les sanctions : Rapport

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Malgré les sanctions occidentales, la Russie a continué à recevoir des pièces d’ordinateurs d’entreprises technologiques américaines, contribuant ainsi à alimenter l’équipement de leur armée dans la guerre du pays avec l’Ukraine.

“C’est assez simple… Sans ces puces américaines, les missiles russes et la plupart des armes russes ne fonctionneraient pas”, a déclaré un haut responsable ukrainien à Reuters, qui a passé en revue plusieurs cas de technologie américaine dans les armes russes utilisées en Ukraine.

Dans un exemple, l’armée ukrainienne a trouvé plusieurs puces informatiques à l’intérieur d’un missile de croisière russe 9M727 non explosé, selon le rapport. Beaucoup de ces puces et processeurs de signal portaient les noms de fabricants de puces américains tels que Texas Instruments, Altera, Xilinx et Maxim Integrated Products, propriété d’Intel.

Les puces ont été trouvées dans les armes alors que les États-Unis et d’autres alliés interdisaient les exportations de haute technologie vers la Russie dans le but d’affaiblir son industrie militaire, les entreprises technologiques annonçant bientôt qu’elles avaient interrompu leurs expéditions vers la Russie. Mais les expéditions vers la Russie ne se sont pas arrêtées, selon le rapport, pointant vers “des milliers d’expéditions” vers la Russie. Alors que le problème concernait principalement des fournisseurs non autorisés, le rapport a trouvé des cas d’expéditions des fabricants eux-mêmes.

Reuters a alerté AMD, Analog Devices, Infineon, Intel et Texas Instruments que certaines de ces livraisons sont intervenues après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. AMD, Analog Devices et Infineon ont répondu qu’ils avaient lancé des enquêtes internes. Infineon et Texas Instruments ont déclaré à Reuters que leurs expéditions étaient déjà destinées à la Russie avant l’invasion, tandis qu’Intel a reconnu les livraisons internes de l’entreprise qui avaient été expédiées avant qu’elle n’interrompe ses opérations russes en avril.

Dans une déclaration à Reuters, Infineon s’est dit “profondément préoccupé par le fait que nos produits soient utilisés à des fins pour lesquelles ils n’ont pas été conçus”, tandis qu’Intel a déclaré qu’il “ne supporte ni ne tolère que nos produits soient utilisés pour violer les droits de l’homme”.

La Russie s’appuie fortement sur l’électronique occidentale pour ses systèmes d’armes plus avancés, et les autorités ukrainiennes affirment que les troupes russes ont tiré plus de 3 650 missiles et roquettes guidées sur des cibles ukrainiennes depuis le début de la guerre.

Un porte-parole du département américain du Commerce a déclaré à Reuters que les États-Unis restaient convaincus que les restrictions à l’exportation imposées à la Russie fonctionneraient, affirmant que la capacité de la Russie à lancer de telles armes diminuerait lorsque les stocks actuels diminueraient.

“Les puissants contrôles des exportations mis en place par les États-Unis et 37 alliés et partenaires ont un impact sévère sur l’accès de la Russie aux articles et technologies dont elle a besoin pour soutenir son agression militaire, y compris les semi-conducteurs”, a déclaré le porte-parole. “Au fur et à mesure que le temps passe et que leurs stocks continuent de diminuer, nos contrôles vont mordre encore plus fort.”