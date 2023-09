La technologie numérique profite à 70 % des cibles des ODD : UIT et PNUD

New York – Plus des deux tiers des objectifs de développement durable de l’ONU peuvent bénéficier directement des technologies numériques, selon l’Union internationale des télécommunications (UIT) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), organisateurs de l’événement. ODD Numérique qui s’est ouverte aujourd’hui au Siège des Nations Unies à New York.

Les technologies numériques étant si étroitement liées aux objectifs de développement durable (ODD), l’événement SDG Digital souligne comment des solutions numériques sûres, inclusives et évolutives peuvent remettre l’Agenda 2030 de développement durable sur les rails, dans un contexte de craintes que le monde ne puisse manquer la vision des gens. , planète et prospérité qui s’est déroulé en 2015.

Le Programme d’accélération numérique des ODDune analyse mondiale des liens entre les technologies numériques et le développement durable, a été publiée dans le cadre de l’ODD Digital pour fournir une feuille de route aux gouvernements dans leur parcours de transformation numérique et pour promouvoir l’action et le financement.

« Alors qu’à mi-parcours du Programme 2030 seulement une fraction des ODD est en voie d’être réalisée, il est urgent de garantir que chacun, partout dans le monde, puisse construire son propre avenir numérique », ont déclaré la Secrétaire générale de l’UIT, Doreen Bogdan-Martin, et l’Administrateur du PNUD, Achim Steiner. dans l’avant-propos du Programme d’accélération numérique des ODD : « Les récentes avancées dans le domaine de la technologie numérique ont ouvert des opportunités sans précédent, et avec elles de nouvelles voies d’innovation numérique dans notre course contre la montre pour tenir la promesse de l’Agenda 2030. »

Fédérer autour du numérique pour conduire le développement durable

Selon les évaluations de l’ONU, les progrès sur la moitié des 169 cibles des ODD sont soit faibles, soit insuffisants à mi-parcours de l’Agenda 2030. Trente pour cent des cibles des ODD sont au point mort ou ont reculé.

Alors que la transformation numérique exige des efforts conjoints entre le secteur privé, les institutions financières, la société civile, l’ONU, les gouvernements et les jeunes, SDG Digital rassemble des experts, des décideurs politiques et des chefs d’entreprise pour explorer les réalisations, les lacunes et les solutions sur la manière dont les technologies numériques peuvent soutenir l’Agenda 2030.

L’échelle et l’innovation accélèrent la transformation

Le Programme d’accélération numérique des ODD, élaboré par l’UIT et le PNUD en collaboration avec le Boston Consulting Group (BCG) en tant que partenaire de connaissances et la Banque interaméricaine de développement (BID) en tant que partisan du Programme, montre comment les technologies numériques stimulent la transformation économique et sociétale en créant des changements d’échelle et efficacités.

L’Agenda présente des solutions numériques qui démontrent déjà comment la technologie peut bénéficier directement à 119 des 169 cibles des ODD, soit environ 70 %, notamment dans des domaines tels que l’action climatique, l’éducation, la faim et la pauvreté.

« Lorsque vous examinez ces solutions numériques révolutionnaires, vous pouvez voir les véritables éléments de base qui peuvent nous conduire vers une connectivité universelle et significative », a déclaré Bogdan-Martin. « C’est ainsi que nous pouvons – et allons – travailler ensemble pour garantir que notre avenir numérique commun soit inclusif, durable, sûr et responsable – et pour le faire au cours de cette décennie. »

Les données du programme d’accélération numérique des ODD suggèrent que les pays qui ont amélioré leur maturité numérique, telle que mesurée par les indices d’accessibilité numérique et d’infrastructure, ont dépassé leurs pairs en termes de progrès dans les ODD pour certains niveaux de revenu.

L’Agenda présente également les opportunités de développement durable offertes par des avancées telles que l’IA générative, les réseaux 5G et la blockchain.

Le financement et l’action conjointe apportent échelle et innovation

La transformation numérique nécessite des investissements considérables dans les infrastructures de connectivité, le renforcement des compétences numériques et la création des conditions nécessaires à la reconversion professionnelle et à de nouvelles opportunités.

SDG Digital souligne que le déficit de financement de plus de 3 700 milliards de dollars pour les ODD devrait concentrer les efforts internationaux sur les catalyseurs, tels que les infrastructures et la connectivité, ainsi que sur la mise en commun des ressources grâce à une collaboration incluant le secteur privé et à l’utilisation de diverses méthodes de financement.

L’infrastructure publique numérique comme catalyseur des ODD

L’ouverture officielle de SDG Digital fait partie du programme de l’ONU Week-end d’action ODDune série d’initiatives à fort impact visant à mobiliser davantage de leadership et d’investissements pour concrétiser les progrès d’ici 2030. Cela comprend l’Initiative à fort impact des Nations Unies sur l’infrastructure publique numérique visant à faire évoluer les écosystèmes numériques inclusifs et ouverts pour les ODD.

Les décisions prises aujourd’hui par les pays sur la manière de construire leur infrastructure publique numérique (IPD) auront des conséquences durables sur leurs opportunités de croissance et d’innovation, et sur la réalisation des ODD d’ici 2030.

Comme souligné dans un récent Publication du G20 Soutenu par le PNUD, le DPI – fondé sur une gouvernance solide et des écosystèmes numériques locaux solides – peut apporter de la valeur et un impact élevé sur les 17 ODD afin de ne laisser personne de côté.

« Les infrastructures publiques numériques représentent les « routes et les ponts » de notre nouvelle ère sur lesquels les pays peuvent « transporter » une gamme de services vitaux aux citoyens, de la santé en ligne et des services gouvernementaux en ligne à l’éducation en ligne et à la protection sociale », a déclaré Achim Steiner. . « Alors que le plan commun de notre communauté mondiale pour un avenir meilleur dans le cadre des objectifs de développement durable est confronté à des défis, les investissements audacieux dans le DPI par les gouvernements sont un moyen éprouvé pour les remettre sur la bonne voie – une ambition à laquelle l’ONU répond en donnant les moyens d’agir. 100 pays avec une gamme de solutions DPI désormais vitales pour garantir que chacun, partout dans le monde, puisse construire son propre avenir numérique. »

Établir des liens signifie progresser

Plus tôt dans la semaine, L’UIT a annoncé une baisse du nombre de personnes dans le monde sans connexion à Internet, passant de 2,7 milliards en 2022 à 2,6 milliards de personnes en 2023.

Les statistiques sur la population mondiale hors ligne sont importantes pour suivre la connectivité, fondement de l’utilisation de la technologie pour le développement durable. Au vu de la tendance actuelle, il est peu probable que les objectifs mondiaux d’une connectivité universelle et significative soient atteints d’ici 2030.

L’événement SDG Digital et le programme d’accélération numérique des ODD sont les contributions conjointes de l’UIT et du PNUD aux efforts déployés par l’ONU pour rassembler les parties prenantes au niveau mondial. Week-end d’action ODD en avance sur Sommet ODD et Semaine de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Les participants sur place de SDG Digital comprennent plus de 300 cents dirigeants du gouvernement, de la société civile, de l’industrie, du monde universitaire et du système des Nations Unies.