Element Biosciences, le développeur du séquenceur de paillasse AVITI, partagera des détails sur sa technologie et discutera des témoignages de clients lors de la réunion annuelle de l’American Society of Human Genetics (ASHG). Element est un sponsor Argent de la réunion, qui se tiendra du 1er au 5 novembre à Washington DC.

Les contributions d’Element au programme ASHG comprendront un atelier sur le séquençage de plus grande précision pour une détection améliorée des variantes, une « discussion de plateforme » et des présentations par affiches. Sur son stand (n° 1223), Element présentera ses produits et applications, partagera des détails sur son programme génomique de 200 $ et présentera un nouveau programme de subventions, l’AVITI Accelerator Grant, en partenariat avec le co-sponsor AUGenomics.

Le séquenceur AVITI

Au cœur de toutes les présentations liées à Element se trouvera le séquenceur AVITI, un système qui intègre une optique capable d’imager simultanément quatre couleurs séparées spectralement. Les fonctionnalités spécifiques de l’AVITI incluent deux analyses parallèles ou un fonctionnement indépendant, le choix d’une ou deux bibliothèques par Flow Cell et un débit flexible allant de faible à complet.

Selon Element, AVITI utilise une approche de séquençage par avidité plutôt qu’une approche de séquençage par synthèse. En mai dernier, dans un Biotechnologie naturelle articleles scientifiques d’Element ont décrit le séquençage par avidité comme « une chimie de séquençage qui optimise séparément les processus de progression le long d’une matrice d’ADN et celui d’identification de chaque nucléotide dans la matrice ».

“L’identification des nucléotides utilise des ligands nucléotidiques multivalents sur des noyaux marqués par un colorant pour former des complexes polymérase-polymère-nucléotide liés à des copies clonales de cibles d’ADN”, notent les auteurs de l’article. “Ces substrats polymère-nucléotides, appelés avidites, diminuent la concentration requise de nucléotides rapporteurs de micromolaire à nanomolaire et produisent des taux de dissociation négligeables.”

Pour plus d’informations sur l’AVITI, les lecteurs devraient revoir un article GÉNÉRATION mis en ligne l’année dernière (« Vieux chiens, nouveaux trucs : Element Biosciences lance l’AVITI »). Bien entendu, les lecteurs curieux de connaître les développements les plus récents voudront savoir ce qu’Element réserve à ASHG.

Applications récentes de la technologie AVITI

La conférence de plateforme mentionnée précédemment sera prononcée par Patrick Kennedy, technicien de recherche au laboratoire Samuel A. Myers de l’Institut d’immunologie de La Jolla. Le titre? “Découverte de nouveaux réseaux de signalisation-transcription dans les écrans de l’éditeur de base de couplage d’activation des lymphocytes T avec la multiomique unicellulaire.”

Lors d’un atelier, Keri Ramsey, codirectrice clinique du Centre des troubles rares de l’enfance du Translational Genomics Research Institute (TGen), partagera les résultats d’une étude de recherche qui a identifié les causes génétiques probables des troubles neurologiques chez les enfants ayant souffert de problèmes de développement. retard, problèmes de langage, convulsions, anomalies cardiaques ou autres difficultés. Le titre de cette conférence correspond au titre d’un récent medRxiv préimpression («Une conception efficace pour le séquençage en trio du génome entier conduit à un rendement diagnostique élevé dans les cas de troubles neurologiques rares“)

Les chercheurs de TGen ont travaillé avec Element pour séquencer le génome de chaque enfant et celui de leurs parents (le trio) dans neuf familles. Une fois les résultats validés cliniquement, les familles ont reçu des conseils sur la gestion de la maladie, les études de recherche en cours et la planification familiale.

“Une fois les données de séquençage générées, nos deux équipes ont utilisé des pipelines informatiques indépendants pour l’appel et l’interprétation des variantes”, ont déclaré les auteurs de la prépublication. « Dans cinq des neuf cas, les deux équipes ont trouvé un seul SNV ou un petit indel jugé causal en attendant la validation clinique. Dans trois des neuf cas, aucune des deux équipes n’a obtenu de résultat significatif. Dans le dernier cas, une analyse supplémentaire des grandes CNV réalisée par l’une des équipes a identifié une délétion et une duplication de novo chez le proposant, qui sont la cause probable de la maladie sous-jacente.

Un deuxième atelier sera prononcé par Semyon Kruglyak, PhD, vice-président de l’informatique d’Element. Le titre de la conférence (« Accurate human génome Analysis with Element Avidity Sequencing ») correspond au titre d’une récente bioRxiv préimpression.

« Nous utilisons la capacité d’Element à générer un séquençage d’extrémités appariées avec des tailles d’insertion plus longues que le séquençage classique à lecture courte », ont noté les auteurs de la prépublication. « Nous montrons que des tailles d’insert plus longues permettent d’obtenir une précision encore plus élevée, le séquençage des éléments à insert long donnant des analyses du génome nettement plus précises sur toutes les couvertures. »

Présentations par affiches

Les données générées sur la plateforme AVITI seront présentées dans une affiche de Phase Genomics sur la cytogénomique de nouvelle génération, où le séquençage de l’ADN Hi-C a le potentiel de fournir des données dans un seul flux de travail qui nécessite actuellement plusieurs tests distincts. Ceci est important pour les laboratoires, car la consolidation des flux de travail peut potentiellement simplifier les opérations du laboratoire, réduire les coûts et utiliser plus efficacement des échantillons limités.

L’affiche, qui sera présentée par le vice-président de la R&D de Phase Genomics (Stephen Eacker, PhD), suggère que lorsque OncoTerra, la plateforme de Phase Genomics, est utilisée avec l’AVITI, il est possible d’accélérer les délais d’exécution et de regrouper moins d’échantillons tout en atteindre les objectifs de coûts.

Une autre affiche sera présentée par Semyon Kruglyak, PhD, vice-président de l’informatique d’Element. Comme l’une des conférences de l’atelier, il couvrira « le séquençage du trio du génome entier qui identifie les variantes causales dans les cas rares de troubles neurologiques ».