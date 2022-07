La technologie n’est pas un gouvernement représentatif

La technologie Windows peut s’ouvrir

Internet peut être sacrément génial parfois ! Notre rédactrice en chef de On Tech, Hanna Ingber, a vu son enfant libérer son incroyable goût pour les intérieurs. Nous voulons vous entendre sur la façon dont la technologie a été une fenêtre sur la découverte ou la joie personnelle :

Mon fils de 8 ans jouait récemment sur son Chromebook de l’époque de l’école à distance et est tombé sur une application de conception. Je lui ai permis de le télécharger, et il a conçu son premier salon. Et puis il a voulu concevoir de plus en plus.

Une amie m’a dit que son fils avait joué sur Google et avait appris l’existence d’une convention à venir pour ceux qui aiment faire de l’origami ; il en a parlé à sa mère, et elle l’y a emmené. C’était surtout des adultes là-bas – mais il s’est éclaté.

Ces expériences m’ont fait réfléchir à la façon dont Internet peut ouvrir des mondes pour les enfants au-delà de ce que leurs parents avaient envisagé ou connu.

Nous aimerions avoir de vos nouvelles, nos lecteurs On Tech, au sujet d’une expérience récente avec la technologie qui vous a aidé, vous ou votre famille, à élargir vos horizons. Veuillez partager vos histoires avec nous en envoyant un e-mail à [email protected], et mettre “merveilles technologiques” dans la ligne d’objet. Nous pourrions publier une sélection dans une prochaine newsletter.