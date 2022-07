La technologie ne peut pas supprimer tous les risques financiers, une réglementation cryptographique est nécessaire : BOE

“Les actifs financiers sans valeur intrinsèque … ne valent que ce que le prochain acheteur paiera. Ils sont donc intrinsèquement volatils, très vulnérables au sentiment et susceptibles de s’effondrer”, a déclaré Cunliffe.

La finance comporte des risques inhérents, et bien que la technologie puisse changer la façon dont les risques sont gérés et répartis, elle ne peut pas les éliminer, a-t-il ajouté.

Les innovateurs, aux côtés des régulateurs et d’autres autorités publiques, ont un intérêt dans le développement d’une réglementation appropriée et la gestion des risques.

Le bitcoin a chuté de plus de 70 % par rapport à son record de novembre et s’échangeait en dessous de 20 000 dollars mercredi, son plus bas niveau depuis décembre 2020, selon les données de CoinDesk.

Alors que les investisseurs abandonnaient la crypto au milieu d’une vente plus large d’actifs à risque, la capitalisation boursière de la crypto est tombée en dessous de 1 billion de dollars, contre 3 billions de dollars à son apogée en novembre.

Les crypto-monnaies ne sont peut-être pas “suffisamment intégrées” dans le reste du système financier pour constituer un “risque systémique immédiat”, a déclaré Cunliffe, mais il a déclaré qu’il soupçonnait que les frontières entre le monde de la crypto et le système financier traditionnel “deviendraient de plus en plus floues”.