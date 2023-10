La technologie NaviLens du NC Maritime Museum permet aux visiteurs aveugles et malvoyants | Nouvelles

BEAUFORT, Caroline du Nord — Le NC Maritime Museum de Beaufort a mis en œuvre une nouvelle technologie qui aide les visiteurs aveugles et malvoyants à naviguer dans le musée, selon un communiqué de presse publié par le ministère des Ressources naturelles et culturelles de la Caroline du Nord.

Le projet est une première pour un musée aux États-Unis.

« À ma connaissance, personne n’utilise NaviLens pour améliorer l’accessibilité de la même manière que nous appliquons NaviLens ici », a déclaré Peter Crumley, bénévole au musée.

Le personnel du musée organisera une cérémonie d’inauguration à 9 heures le 18 octobre pour présenter officiellement le programme. Le public est invité à y assister et à découvrir comment la technologie NaviLens est arrivée au musée, comment elle fonctionne et comment elle profite aux visiteurs du musée.

Crumley, qui est aveugle, a joué un rôle déterminant dans l’introduction de la technologie NaviLens au musée. Il connaissait déjà son utilisation en Espagne et par la New York Metropolitan Transportation Authority pour fournir des informations générales sur les horaires et les transports en commun le long des lignes de réseau ciblées, ainsi que par la société Kellogg pour aider les acheteurs. Mais Crumley a envisagé des utilisations supplémentaires pour NaviLens et a même aidé à obtenir un financement du Beaufort Lions Club pour aider à couvrir les coûts associés à son transfert au musée de Beaufort.

« Il y a tellement d’applications potentielles pour cette technologie que c’est irréel », a déclaré Crumley.

NaviLens utilise des blocs de couleur uniques qui peuvent être numérisés à l’aide de l’application associée sur un appareil mobile, tout comme les codes QR sont accessibles. Cependant, contrairement aux codes QR, les codes NaviLens sont détectés automatiquement par l’appareil photo du téléphone utilisé par ceux qui se déplacent avec l’application NaviLens ouverte sur leur téléphone. Ces codes, ou tags, peuvent également être lus à distance ; et plusieurs balises peuvent être détectées simultanément.

L’application peut ensuite aider les utilisateurs à naviguer dans l’espace du musée en racontant de manière audible les informations associées et grâce à des invites directionnelles sonores. Les balises incluent également un aperçu d’une exposition ou d’un espace de musée spécifique, ainsi qu’une description des artefacts exposés. Christine Brin, conservatrice adjointe de l’éducation au musée, a travaillé avec des collègues éducateurs et l’historien maritime du musée pour inclure, dans certains cas, un contexte ou des récits historiques supplémentaires.

« NaviLens a le potentiel de faire d’une visite de musée une expérience plus agréable pour tous », a déclaré Brin, qui a dirigé l’installation du projet afin d’inclure la fourniture de l’intégralité du texte accompagnant chacune des 150 balises actuellement installées. « Le programme fournit des descriptions physiques et une lecture audio du texte de l’exposition pour les communautés aveugles et malvoyantes. Le programme traduit également le texte dans 34 langues différentes, rendant notre site plus accessible aux visiteurs internationaux.

Brin a déclaré que le contenu associé au programme NaviLens va au-delà de ce qui était déjà exposé dans le musée, offrant à tous les visiteurs utilisant l’application une expérience plus complète.

Crumley a expliqué que l’accès aux informations associées est un avantage universel pour tous et est un sous-produit de la « philosophie de la perspective aveugle » – l’intégration de l’accessibilité pour les aveugles comme considération initiale accorde par défaut l’accessibilité à toutes les acuités visuelles. Ainsi, même si l’objectif initial est de répondre aux besoins des visiteurs aveugles et malvoyants, la technologie peut être utilisée par n’importe qui.

Crumley a déclaré qu’il existe un vaste marché du tourisme aveugle que la région peut exploiter, ainsi qu’une technologie en constante évolution. Les deux nécessitent une combinaison de personnes impliquées et investies, un accès à la technologie et, bien sûr, un financement.

« Il y a tout ce qui se passe actuellement pour soutenir les aveugles, et nous sommes en première ligne », a-t-il déclaré. « Je pense que nous serons bien placés à Beaufort à l’avenir. »

Pour plus d’informations, appelez le 252-504-7740 ou visitez ncmaritimemuseumbeaufort.com.