La technologie NaaS est devenue le premier lot d’entreprises stratégiques des OASES de la région administrative spéciale de Hong Kong

PÉKIN, 4 octobre 2023 /PRNewswire/ — Sur 4 octobreèmeNaaS Technology Inc. (NASDAQ : NAAS) a conclu un partenariat stratégique avec le Bureau pour attirer les entreprises stratégiques (OASES) de la Région administrative spéciale de Hong Kong (RASHK) et est ainsi devenu le premier groupe d’entreprises stratégiques d’OASES. John Lee Ka-chiu, directeur général de la RASHK, Paul CHAN Mo-po, secrétaire financier de la RASHK, et Vivienne WuCSO de NaaS, a assisté à la cérémonie de signature.

OASES a pour mission d’attirer des entreprises stratégiques représentatives et à fort potentiel du monde entier et de fournir des plans sur mesure pour faciliter la création et les opérations d’entreprises ciblées dans le monde entier. Hong Kong.

Avec son implantation dans les technologies des nouvelles énergies, l’IA et la science des données, la technologie financière, etc., NaaS est définie comme l’entreprise stratégique d’OASES. Parallèlement au partenariat stratégique, OASES fournira des services de facilitation à guichet unique pour suivre le développement commercial de NaaS en Hong Konggrâce auquel NaaS réalisera la R&D dans les solutions d’IA énergétique.

On apprend que NaaS coopérera également avec la RASHK à l’avenir. À la fin de cette année, NaaS s’installera dans le parc scientifique de Hong Kong, où celui de Hong Kong Les compétences en R&D et les ressources académiques contribueront à la création d’un centre de recherche, fournissant ainsi un soutien algorithmique au fonctionnement des actifs énergétiques mondiaux de NaaS.

En tant que première société de services de recharge de véhicules électriques cotée aux États-Unis en Chine, NaaS fournit des solutions de recharge de véhicules électriques à guichet unique pour les fabricants, les opérateurs, les équipementiers et les entreprises de bornes de recharge, prenant en charge chaque étape du cycle de vie de la borne. Dès 30 juin 2023, plus de 652 000 chargeurs répartis dans plus de 62 000 bornes de recharge ont été connectés et accessibles sur le réseau NaaS. Au premier semestre 2023, le volume de recharge du NaaS s’élève à 2,25 milliards de kWh, soit 21,2 % du total national.

Plus tôt en juin de cette année, NaaS a annoncé avoir conclu un accord définitif pour acquérir 89,99 % des actions émises et en circulation de Sinopower HK, qui est le plus grand opérateur de bornes de recharge de la ville dans les domaines et les projets solaires photovoltaïques commerciaux/industriels sur les toits. NaaS est entré par la présente dans le secteur de l’énergie solaire distribuée et, sur cette base, a pris des dispositions sur le nouveau marché des services énergétiques en Hong Kong.

Selon les dernières données, en 2022, un total de 2 412 voitures électriques ont été nouvellement immatriculées en 2022. Hong Kong, soit une pénétration de 69,7%. Dès la fin de juillet 2023, Hong Kong atteint 63 225 véhicules électriques, soit 6,8 % du nombre total de véhicules. Au cours des cinq prochaines années, Hong Kong devrait connaître une vente annuelle de 50 000 véhicules, et le taux de pénétration des véhicules électriques atteindra 90 % au cours de la cinquième année.

Dans ce contexte, le gouvernement de Hong Kong intensifiera les travaux de construction d’infrastructures de services de recharge. Les données ont montré qu’à la fin de mars 2023, Hong Kong Il y avait 5 775 bornes de recharge publiques, avec un rapport voiture/pile de 10 : 1, bien supérieur à celui de la Chine continentale (2,5 : 1). Relevant le défi de la difficulté de recharge en raison du rapport voiture/pile élevé, le gouvernement de Hong Kong a déployé un 2 milliards de Hong Kong projet de système de subvention pour la recharge des véhicules électriques à domicile (EHSS) en 2020, avec l’ajout de 1,5 milliard de Hong Kong au projet en 2022. En juillet de cette année, Sinopower HK est devenu un entrepreneur du projet.

En août, NaaS HK, une filiale de NaaS, a adapté un service de « recharge en un clic » pour les utilisateurs de véhicules électriques en Hong Kong. Les résidents locaux peuvent payer mensuellement pour recharger leurs véhicules électriques. En septembre, NaaS HK a reçu le prix de la meilleure solution de recharge pour véhicules électriques de l’année.

Le premier semestre a été témoin de solides mouvements du NaaS dans sa configuration de mondialisation. Après avoir acquis Sinopower HK, le 22 aoûtsdNaaS a dévoilé son intention d’acquérir intégralement le SuèdeCharge Amps, fournisseur leader de solutions de recharge pour véhicules électriques, un accord historique qui permet à l’entreprise de faire des progrès significatifs sur le marché mondial de l’énergie. Actuellement, NaaS a établi son siège social à les Pays-Bas et bureau et équipe d’Asie du Sud-Est en Singapouravec les efforts en cours aux Émirats arabes unis, Oman, Arabie Saoudite et autre Moyen-Orient pays, en route vers son objectif de devenir à long terme un acteur de premier plan sur le marché mondial des services d’exploitation et de gestion de nouveaux actifs énergétiques.

