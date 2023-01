La technologie liée à Covid a été exploitée pour la surveillance de masse, tout comme nous avons été avertis

Divers gouvernements à travers le monde ont coopté le traçage numérique à l’usage de la police et des services de renseignement

De nouvelles révélations montrent que la pandémie de Covid a permis aux gouvernements et aux Big Tech d’étendre le complexe industriel de surveillance qui resserre l’emprise de l’État sur la pensée et le mouvement.

Un lot récent de documents internes de Twitter publiés par Elon Musk via un journaliste David Zweig sur la plate-forme elle-même révèle que l’une des premières réunions que l’administration Biden a demandées avec les dirigeants de Twitter portait sur le sujet des vaccins Covid et des comptes spécifiques de haut niveau qui s’écartaient du récit officiel. «Twitter a supprimé des opinions – dont beaucoup de médecins et d’experts scientifiques – qui étaient en conflit avec les positions officielles de la Maison Blanche. En conséquence, des conclusions et des questions légitimes qui auraient élargi le débat public ont disparu », Zweig a écrit. Il ajoutée que “avec Covid, ce parti pris s’est fortement penché vers les dogmes de l’establishment”, et a cité des exemples de divers experts, y compris d’éminents épidémiologistes, dont les opinions ont été censurées après avoir été qualifiées par les non-scientifiques de Twitter de Covid “désinformation.”

Nous avons également appris des précédentes publications de fichiers Twitter sous Musk la relation chaleureuse entre les responsables gouvernementaux – y compris ceux qui travaillent pour le Pentagone, la CIA et le FBI – et les grands médias sociaux américains comme Twitter, qui ont régulièrement coopéré sur diverses priorités et agendas du gouvernement. allant de l’élaboration de guerres étrangères à la promotion de certains récits sur des concurrents géopolitiques (comme la Russie) sous couvert de combats “désinformation.” Tout cela dans un pays ostensiblement démocratique qui est censé valoriser la liberté d’expression et de débat.

Ce n’est que maintenant, alors que la plupart des Occidentaux sont piquées, que les tabous sur les informations scientifiques sur la véritable efficacité des vaccins (en particulier sur les nouvelles variantes), les effets secondaires et les risques associés (comme la myocardite), et la haute valeur protectrice de l’immunité post-infection , sont assouplies et ne sont plus systématiquement supprimées ou vilipendées comme de fausses nouvelles dangereuses.

Tout comme ils le font avec la propagande de guerre, le gouvernement américain et ses alliés occidentaux se sont efforcés de fabriquer le consentement, et ils ont utilisé les mêmes plates-formes Big Tech qui étaient autrefois le grand espoir de ceux qui cherchaient à se libérer des médias d’entreprise plus contrôlés. . Et les gardiens de ces plateformes, comme ceux de Twitter, étaient bien trop désireux de s’y conformer. Sous prétexte de lutter contre la désinformation, les citoyens ont fini par applaudir la censure et se sont précipités dans des lynchages contre ceux désignés comme la menace actuelle pour les normes sociétales occidentales vertueuses – qu’ils soient “Les Russes” ou alors “anti-vaccins.

Du suivi Covid à la surveillance de masse

Et ce n’est pas tout ce que la pandémie a de commun avec d’autres crises exploitées sans vergogne par les gouvernements. Un nouveau rapport de l’Associated Press a révélé que la pandémie a permis l’expansion de la surveillance mondiale, la police de plusieurs pays utilisant «Des technologies et des données pour arrêter les déplacements des militants et des gens ordinaires, harceler les communautés marginalisées et relier les informations sur la santé des personnes à d’autres outils de surveillance et d’application de la loi. Dans certains cas, les données ont été partagées avec des agences d’espionnage.

Selon l’enquête de l’AP, l’agence de sécurité intérieure israélienne, Shin Bet, a utilisé la technologie de recherche des contacts pour suivre les personnes situées à proximité d’une zone de troubles, leur envoyant des messages menaçants même si elles n’étaient pas impliquées.

Le système chinois de codes QR de santé, géré par trois niveaux de gouvernement distincts, a exigé que Covid passe au vert pour prendre un avion ou un train, mais ceux qui se dirigeaient vers des manifestations ont inexplicablement et régulièrement trouvé leurs laissez-passer devenir rouges.

Les autorités indiennes auraient utilisé le mandat de masque Covid comme prétexte pour scanner les visages avec des appareils portables à l’aide d’un logiciel de reconnaissance faciale, qui peut être ajouté ou comparé à une base de données préexistante de criminels.

Les chiens de garde des services de renseignement australiens ont révélé en novembre 2020 que l’application de recherche de contacts Covid du pays était utilisée par les espions pour collecter des données sur les citoyens – “incidemment” – même s’il a été jugé pratiquement inutile pour découvrir des cas de Covid non identifiés. Mais la police australienne a depuis utilisé les données d’enregistrement de l’application Covid comme outil d’enquête, selon l’AP.

Le gouvernement américain a utilisé la société de données liée à la CIA, Palantir Technologies, pour “alimente le système d’exploitation numérique pour la réponse de santé publique américaine à la pandémie”, selon un communiqué de presse de février 2022 de la société, qui a remporté plusieurs contrats d’une valeur de dizaines de millions de dollars au milieu de la crise.

Vous vous souvenez quand la guerre mondiale contre le terrorisme a tellement effrayé les gens que les démocraties occidentales dirigées par les États-Unis, avec peu de recul, ont mis en place un panoptique de surveillance mondiale sous prétexte de protéger tout le monde ? Eh bien, la peur de Covid a été utilisée par les gouvernements du monde entier pour étendre leurs réseaux de surveillance – tout en disant à leurs citoyens que cela est fait pour les protéger contre un virus.

Ce n’est pas comme si personne n’avait prédit que cela arriverait. « Croyez-vous vraiment que lorsque la première vague, cette deuxième vague, la 16ème vague du coronavirus est un souvenir oublié depuis longtemps, que ces capacités ne seront pas conservées ? Que ces jeux de données ne seront pas conservés ? Peu importe comment il est utilisé, ce qui est construit est l’architecture de l’oppression », a averti le dénonciateur de la NSA Edward Snowden dans une interview d’avril 2020. “Nous pourrions avoir une épidémie parallèle de mesures autoritaires et répressives suivant de près sinon sur les talons d’une épidémie sanitaire”, a déclaré le rapporteur spécial des Nations unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression en avril 2020, tout en évoquant le Covid comme un “agent pathogène du refoulement”. “La société civile peut s’attendre à ce que les gouvernements justifient l’utilisation de la surveillance numérique au-delà de la pandémie comme moyen de protéger la sécurité nationale, de mettre en œuvre les priorités de gouvernance et de servir les futurs intérêts de santé publique”, le Cargenie Endowment for International Peace a mis en garde en octobre 2021.

Il y a quelques jours à peine, le Dr Anthony Fauci, qui vient de prendre sa retraite en tant que directeur de l’Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses et conseiller médical en chef du président Joe Biden, a déploré que “nous vivons dans une ère de plus en plus anti-science.” Mais s’il cherche à blâmer le coup porté à la science, alors il devrait faire une introspection avec ses collègues du gouvernement qui ont choisi la manipulation et le contrôle de l’information plutôt que la discussion et le débat scientifiques ouverts. Et où sont les demandes de démantèlement immédiat de la surveillance de masse liée au Covid ? Il ne faut pas simplement l’oublier pour qu’il puisse rester dans les parages pour être exploité ou encore amélioré lors du prochain grand coup autoritaire du gouvernement. Il faut que ça parte.