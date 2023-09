La technologie Lidar continue de prendre de l’ampleur

Q : Les véhicules entièrement autonomes peuvent mettre beaucoup de temps à circuler en grand nombre sur les routes. Les capteurs à l’origine d’une grande partie de leurs progrès commencent cependant à se généraliser. Comment les efforts de recherche et développement de Hesai Technology ont-ils évolué pour refléter les besoins actuels du marché ?



Bob chez Bosch : Chez Hesai, nous savons que la technologie lidar et la technologie de télémétrie (lidar) sont un élément essentiel de sécurité et de navigation pour l’avenir de tous les véhicules, que ces véhicules aient des conducteurs ou soient autonomes. Le marché des véhicules autonomes continue de croître, car nous constatons que plusieurs de nos clients robotaxi et robotruck, comme Zoox et Aurora, ont déjà démarré ou envisagent d’entreprendre des opérations commerciales aux États-Unis et dans le monde. Dans le même temps, Hesai voit également une nouvelle opportunité pour les intégrations lidar dans ADAS pour les véhicules de production en série, qui connaît une croissance plus rapide. Nous prévoyons que les commandes de lidar auprès des constructeurs automobiles se chiffreront en millions d’unités au cours des prochaines années.

Alors que nos clients de véhicules autonomes continuent d’élargir la taille de leur flotte et que nous avons remporté des contrats de conception auprès de 11 clients OEM et que plusieurs d’entre eux ont déjà commencé à les expédier, nous avons ajusté notre orientation R&D vers des produits produits en série qui répondent aux trois grandes exigences. pour soutenir le déploiement à grande échelle de nos clients, en particulier en termes de prix, de performances et de qualité. Une autre avancée majeure consiste à améliorer l’esthétique de nos capteurs afin de mieux répondre aux besoins des consommateurs et de leurs marques de véhicules. Ce changement a entraîné une réduction de la taille des capteurs, des capteurs à semi-conducteurs et des innovations telles que le déplacement de nouveaux petits capteurs derrière le pare-brise dans notre nouvel ET25 (un capteur extrêmement fin de seulement 25 mm d’épaisseur).