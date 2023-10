La technologie israélienne répond aux attaques du Hamas – Identity News Digest

Bienvenue dans le résumé de FindBiometrics sur l’actualité du secteur de l’identité. Voici ce que vous devez savoir sur le monde de l’identité numérique et de la biométrie aujourd’hui :

Corsight Tech aide à identifier les victimes du Hamas dans un hôpital israélien

Un hôpital israélien utilise technologie de reconnaissance faciale de Corsight AI pour aider à identifier les victimes des attaques du Hamas contre le pays. Les proches concernés peuvent envoyer des photos de leurs proches au centre médical Soroka, situé près de Gaza, où les administrateurs verront si les patients enregistrés dans le système biométrique correspondent aux individus sur les photos. Corsight AI a son siège à Tel Aviv et son personnel comprend d’anciens responsables de la sécurité, son vice-président de la recherche ayant été un ancien agent de cyberguerre pour l’armée de l’air israélienne. L’entreprise a offert gratuitement sa technologie au centre médical Soroka.

Les législateurs demandent à la Maison Blanche d’inscrire la Déclaration des droits de l’IA dans un décret

Un groupe de seize législateurs a a envoyé une lettre ouverte à la Maison Blanche demandant à l’administration Biden d’incorporer sa « Déclaration des droits de l’IA » dans un décret exécutif anticipé concernant l’IA. La Déclaration des droits de l’IA a été annoncée l’année dernière sous la forme d’un livre blanc attribué au Bureau de la politique scientifique et technologique (OSTP) et appelle largement au développement et à l’utilisation consciencieuse des technologies de l’IA telles que la reconnaissance faciale. Les législateurs, dont le sénateur Edward Markey, le sénateur Cory Booker et la députée Ilhan Omar, entre autres, souhaiteraient que la Maison Blanche donne du mordant au journal en inscrivant ses dispositions dans le décret juridiquement contraignant.

L’organisme canadien de surveillance de la protection de la vie privée sollicite des commentaires sur la mise à jour des lignes directrices sur la biométrie

Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (CPVP) a lancé un appel aux commentaires du public sur les projets de mise à jour des directives destinées aux organisations traitant des données biométriques, car le commissaire Philippe Dufresne a déclaré que « l’utilisation de la biométrie fait surface plus fréquemment » dans le travail d’enquête de son bureau. Le Commissariat a publié deux projets de documents d’orientation – un qui met à jour la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) et un autre qui porte sur la Loi sur la protection des renseignements personnels, un texte législatif concernant les institutions fédérales. Les parties prenantes seront invitées à formuler leurs commentaires jusqu’au 12 janvier 2024.

Mots-clés pour devenir connexion par défaut sur Google

Google a décidé de faire des mots de passe l’option de connexion par défaut pour les comptes Google personnels. Les utilisateurs vont commencer à voir des invites pour se passer de mot de passe en créant des mots de passe lorsqu’ils se connectent à leurs comptes. Un article de blog attribué au chef de produit senior Sriram Karra et au chef de produit du groupe Christiaan Brand a affirmé que depuis que Google a déployé la prise en charge des mots de passe plus tôt cette année, la société a « reçu des commentaires très positifs de nos utilisateurs », qui utilisent l’application mobile. méthode d’authentification dans des applications telles que YouTube, Recherche et Maps.

Les clés d’accès arrivent dans un autre gestionnaire de mots de passe

Enpass, quant à lui, est devenu la dernière plateforme de gestion de mots de passe à activer la prise en charge des mots de passe. La mise à jour s’applique aux utilisateurs d’Android 14, grâce à la nouvelle « API Credential Manager » du système d’exploitation permettant de stocker les clés d’accès localement sur l’appareil d’un utilisateur. Cette décision intervient quelques semaines seulement après qu’Enpass ait activé la prise en charge des clés d’accès sur iOS. Enpass permet également notamment aux utilisateurs de synchroniser leurs mots de passe sur plusieurs appareils. « La synchronisation des clés d’accès deviendra la norme au cours des prochaines années, et les utilisateurs d’Enpass seront parmi les premiers à utiliser les clés d’accès de cette façon », a déclaré la société dans un article de blog.

Des chercheurs explorent la technologie biométrique pour le marketing

Mick Jackowski, professeur de marketing à la MSU Denver croit « Il ne nous faudra peut-être que cinq à dix ans avant que l’IA transforme complètement l’expérience de vente virtuelle », après avoir visité l’Université des sciences appliquées Haaga-Helia en Finlande. Cette dernière école dispose d’un laboratoire dédié à la recherche utilisant l’IA et la biométrie dans les applications marketing. Les techniciens de laboratoire utilisent des outils tels que l’analyse biométrique du visage, le suivi oculaire, la réponse galvanique de la peau et la surveillance des ondes cérébrales pendant les entretiens pour comprendre comment un sujet réagit aux messages marketing. Le professeur Jackowski a été impressionné par le travail, mais a déclaré que l’application d’outils tels que la numérisation du visage aux réunions virtuelles ne donne pas encore de résultats fiables.

Une étude de l’Université du Vermont suit la santé des étudiants avec Oura Rings

Une étude menée à l’Université du Vermont utilise les anneaux Oura, des appareils portables biométriques sophistiqués, pour suivre la santé des étudiants de première année dans le but de comprendre comment leur corps réagit aux incitations et aux interventions en matière de santé sur le campus. L’étude LEMURS (Vivre sur les expériences mesurées à l’aide d’anneaux) est supervisée par Chris Danforth, professeur de mathématiques appliquées et chercheur au Gund Institute for Environment. Les anneaux Oura suivent des mesures, notamment la fréquence respiratoire et cardiaque, la température, la durée et la qualité du sommeil, et des données supplémentaires sont collectées via des enquêtes fournies via une application. L’objectif est de détecter les changements dans les conditions physiologiques et de santé mentale.

Workforce360, basé à Dubaï, cherche à accélérer le recrutement grâce à authID Tech

l’ID d’authentification a signé un accord avec Workforce360 qui verra cette dernière utiliser ses services de vérification d’identité. Basée à Dubaï, Workforce360 propose une plateforme Software-as-a-Service qui vise à connecter les organisations de recrutement aux agents de recrutement étrangers. L’entreprise cherche à accélérer le processus de recrutement grâce à l’utilisation de la solution de vérification d’identité basée sur les documents d’authID, qui peut authentifier automatiquement plus de 12 000 pièces d’identité et passeports gouvernementaux du monde entier. La nouvelle du partenariat arrive dans la foulée de l’annonce par authID d’une augmentation de 300 % des ventes, d’un trimestre à l’autre, pour le troisième trimestre 2023.

Un détaillant du Moyen-Orient adopte la signalisation intelligente de VSBLTY

Un nouveau partenariat verra les écrans intelligents compatibles avec la vision par ordinateur de VSBLTY déployé dans les magasins du Moyen-Orient. La société, en partenariat avec System Security Solutions Company (3S), s’est associée au groupe Lulu, qu’elle décrit comme l’un des 50 détaillants à la croissance la plus rapide au monde. Lulu installera les écrans numériques de VSBLTY, qui utilisent la technologie biométrique pour évaluer les caractéristiques démographiques des acheteurs, sur 200 sites au cours des deux prochaines années. La nouvelle intervient après que VSBLTY a célébré « un trimestre record » dans un aperçu de ses résultats du troisième trimestre plus tôt ce mois-ci.

