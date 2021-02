Certains végétariens consomment des œufs parce qu’ils disent qu’il n’y a pas de sang, qu’il n’est pas éclos, donc il n’y a pas de perte de vie. Cela ne pouvait pas être loin de la vérité. Derrière chaque œuf servi sur notre planète, 7 milliards de poussins mâles sont morts pour leur production. Les poussins mâles sont un fardeau pour les aviculteurs car ils ont besoin de plus de femelles pour produire des œufs à l’avenir. Les cultiver pour la viande n’est pas non plus économique. Alors, ils sont tués. Et ils sont tués sans pitié; certains pays ont des machines comme une déchiqueteuse de papier où ils sont déchiquetés en morceaux, certains utilisent un gaz toxique.

La startup israélienne Soos Technology pense avoir un moyen d’atténuer ce problème. Ils ont mis au point une technologie qui changera le sexe de l’embryon de l’œuf avant même qu’il n’éclore. Si le poussin résultant était une femelle, il continuerait à vivre jusqu’à ce qu’il soit consommé ou mort de causes naturelles.

Ils visent à le faire en utilisant des vibrations sonores. Ils disent que ceux-ci induiront un changement dans l’expression des gènes et que l’ovaire se formera à la place des testicules.

« Nous changeons le sexe du poulet pour réduire considérablement les poussins mâles abattus », m’a dit Yael Alter, PDG de Soos à Le gardien. Bien que le taux d’expression actuel soit d’environ 60%, il pense qu’il est toujours utile. Au moins, ceux convertis en femmes ne seront pas déchiquetés. Le projet pilote est mené dans quelques fermes en Israël, une en Italie et une aux États-Unis.

« Ce n’est pas encore largement accepté, mais le son peut être une source de biostimulation au niveau cellulaire qui déclenche des réponses génétiques », a déclaré Masahiro Kumeta, l’un des principaux chercheurs.

L’entreprise utilise des haut-parleurs pour exposer les œufs à un bip sonore continu pendant les 13 premiers jours d’incubation. La température, l’humidité, etc. sont également contrôlées dans le couvoir. Le son, selon Soos, supprime le gène que la plupart des biologistes considèrent comme responsable du développement sexuel chez les animaux de volaille – DMRT1. ZZ chez les poussins est mâle et le chromosome ZW est femelle. Soos dit que leur technologie affecte le chromosome « Z » et que les testicules en développement se forment en un ovaire fonctionnel.

Cependant, tout le monde n’est pas convaincu. Les biologistes et chercheurs Mike Clinton du Royaume-Uni et Craig Smith d’Australie affirment qu’il n’est pas possible de manipuler le DMRT1 chez les poulets et d’obtenir une femelle parfaite. Les hormones et autres systèmes resteraient encore génétiquement mâles, affirment-ils. Une autre équipe a noté que leur taux de réussite de 60% pourrait être attribuable à la taille de l’échantillon. Dans toute bonne recherche, la taille de l’échantillon compte beaucoup.

Que les affirmations de Soos soient vraies ou non, seules d’autres études corroborantes peuvent le dire. Pendant ce temps, des groupes d’activistes pour les animaux comme PETA ont affirmé que si c’était vrai, cela changerait la donne dans l’industrie.