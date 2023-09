La technologie individuelle de Sioux Center fête ses 10 ans | Actualités Sioux Center

SIOUX CENTER—Les élèves du district scolaire de Sioux Center ont bénéficié d’un accès sans précédent à l’information lorsqu’il a lancé son initiative technologique individuelle il y a 10 ans. La décision de fournir à chaque élève un ordinateur portable pour ses travaux scolaires a continué à transformer la classe, tant dans les méthodes d’enseignement que dans la gestion de la classe.

Le district dispose d’environ 1 800 Chromebooks de différents modèles, ce qui est suffisant pour disposer de pièces de rechange. La manière dont ils sont utilisés par les élèves dépend du niveau scolaire. Les élèves de septième année et plus sont autorisés à les utiliser non seulement en classe, mais peuvent également les emporter à la maison. Les élèves de sixième année et au-dessous reçoivent également chacun un appareil, mais ceux-ci doivent rester à l’école à la fin de la journée.

Selon le directeur informatique du district scolaire, Micah Bilby, le district recycle ses anciens ordinateurs tous les cinq ans, les anciens étant envoyés à une agence de recyclage.

« En tant que service informatique, nous devons prendre de nombreuses mesures pour garantir que nos appareils aident efficacement nos étudiants à apprendre et à grandir. Ces étapes vont de la garantie que l’équipement réseau de notre bâtiment est suffisamment robuste pour prendre en charge tous nos appareils, jusqu’à leur réparation lorsque des accidents se produisent inévitablement », a déclaré Bilby. « Je suis très reconnaissant du soutien et des ressources que les familles, l’administration du district et le conseil scolaire de notre district nous ont fournis. Nous nous sentons très bien équipés pour relever les défis toujours croissants d’un programme individuel efficace et fournir un environnement technologique sain dans lequel nos étudiants peuvent grandir.

Son travail se déroule principalement dans les coulisses, travaillant avec les étudiants et le personnel pour résoudre tous les problèmes qu’ils rencontrent et gérant d’autres besoins technologiques. Comme c’est souvent le cas au début de l’année scolaire, les ordinateurs peuvent rencontrer un certain nombre de problèmes après n’avoir pas été utilisés tout l’été ; il s’agit principalement de s’assurer qu’ils disposent des bonnes mises à jour.

Donner ces appareils aux étudiants implique de nombreuses responsabilités, surtout une fois qu’ils ont le privilège de les ramener à la maison pour la nuit.

Le directeur de l’école intermédiaire de Sioux Center, Eli Ellis, a déclaré que les enseignants de septième année parlent de ce privilège et de cette responsabilité au début de l’année scolaire, en mettant l’accent sur les soins et les attentes qui vont avec.

«C’est un grand pas. Essentiellement, nous remettons 500 $ aux étudiants », a déclaré Ellis.

Des mises à niveau ont été apportées aux filtres utilisés sur les machines, qui empêchent l’accès aux sites Web dangereux et à la pornographie. Pourtant, l’un des principaux défis réside simplement dans le temps passé sur les appareils, en particulier pour des choses comme les jeux.

« Ce n’est pas l’intention de ces appareils. Donc, il y a des conversations sur : OK, lorsque vous l’utilisez à la maison, ce n’est pas un jouet ; c’est à vous de travailler dessus », a déclaré Ellis.

Mis à part les défis, la mise à disposition de ces appareils pour les étudiants présente de nombreux avantages. La plupart des enseignants des collèges et lycées ont abandonné les manuels scolaires pour les remplacer par des programmes et d’autres ressources disponibles en ligne.

« Il y a un bon équilibre dans notre collège entre le temps passé devant un écran et le temps passé hors écran. Je pense que cela peut parfois être une idée fausse. … C’est un équilibre délicat », a déclaré Ellis. « Être en tête-à-tête, c’est bien, mais n’oublions pas non plus l’aspect humain et sachons que nous ne pouvons pas remplacer ou reproduire ces interactions humaines. Et nous n’essayons pas non plus de faire cela en donnant ces appareils ; ce n’est pas le but.

Robbie Cundy a commencé comme professeur de mathématiques à l’école secondaire Sioux Center en 2012, alors même que le cours individuel était en cours de discussion et de développement. Pour Cundy, le passage au cours individuel était logique car il devenait de plus en plus courant dans les écoles du pays et offrait beaucoup de potentiel.

« L’accès quotidien à un ordinateur était passionnant, de savoir que je ne serai pas limité par les questions de savoir si je peux accéder au laboratoire informatique ou si je peux obtenir le chariot roulant d’ordinateurs portables. Cela permet simplement la liberté de planification et de savoir que vous disposez de ces ressources », a déclaré Cundy.

Au début, il ne demandait pas aux étudiants d’utiliser leur ordinateur portable tous les jours. Même aujourd’hui, ce n’est pas une fonctionnalité constante, puisqu’elle est utilisée pour environ la moitié d’un cours typique.

« Je n’aime pas l’idée que les étudiants soient dessus tout le temps ; il est utile de faire des activités indépendamment de l’écran », a déclaré Cundy.

L’accès régulier aux ordinateurs a fait une énorme différence pour des enseignants comme Brock Lehman, professeur d’études sociales à la Sioux Center High School. Ayant enseigné au Sioux Center pendant 22 ans, il se souvient bien à quel point il était difficile d’obtenir le panier d’ordinateurs portables ou de s’inscrire au laboratoire informatique.

« Il y avait certaines classes qui avaient besoin d’ordinateurs presque à chaque période, donc les obtenir ne serait-ce que pour une journée, c’était comme combattre Goliath », a déclaré Lehman. « Lorsque nous sommes passés au face-à-face, la disponibilité de la technologie était bien meilleure. Vous pouvez faire bien plus de recherches. Même si vous voulez que les enfants puissent simplement prendre des notes sur leur ordinateur, cela m’a permis de passer pratiquement sans papier. Je n’utilise pratiquement plus le papier que j’utilisais auparavant.

Cela a également contribué au fait que les matériels en ligne ont suffisamment progressé pour devenir comparables, voire meilleurs, aux manuels traditionnels sur lesquels il s’appuyait, en particulier la possibilité de mieux intégrer des vidéos dans les cours.

Le face-à-face a également profité aux élèves et aux enseignants en permettant de fournir une rétroaction plus immédiate sur le travail scolaire.

« Par exemple », a déclaré Ellis, « un site Web de mathématiques que nous utilisons, Khan Academy, et si vous en obtenez un correct ou un incorrect, vous le savez immédiatement, dès que vous appuyez sur Entrée. Avant d’utiliser cette plateforme, vous deviez peut-être attendre pour savoir si elle était correcte ou incorrecte jusqu’à ce que l’ensemble soit noté.

Les outils numériques de gestion de classe du district profitent également aux parents, en les aidant à se tenir au courant du travail de leur enfant et à avoir un aperçu de ce qui est enseigné.

Lorsque les écoles ont fermé leurs portes à l’enseignement en classe au printemps 2020 en raison de la pandémie de COVID, le cours individuel a permis de garantir que l’apprentissage à distance était possible et que les enseignants disposaient d’un cadre sur lequel bâtir l’enseignement à distance.

« Nous avons dû mettre tout notre contenu en ligne et réfléchir à la manière d’organiser efficacement votre contenu », a déclaré Cundy, et les leçons apprises à cette époque se sont poursuivies dans la façon dont il fait les choses aujourd’hui. « C’est ainsi que je continue de l’utiliser maintenant : je publie les devoirs et tout ce que nous faisons en classe, les liens vers des sites Web, etc., sur une feuille Google afin que les étudiants puissent suivre ce que nous faisons chaque jour. Qu’ils soient ici ou partis, ils sauront ce que nous avons fait.

Mais comme la pandémie l’a également clairement montré, la composante humaine de l’enseignement en classe ne peut pas être remplacée, même avec l’aide de la technologie.

« La plus grande chose perdue pendant la COVID, c’est ce contact humain, et vous avez perdu cette communauté humaine », a déclaré Lehman. « Mon opinion est que la technologie ne remplacera pas l’enseignement. »