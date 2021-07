La technologie gouvernementale évolue trop lentement

Il s’agit peut-être de la plus grande attaque de ransomware jamais réalisée : Les experts en sécurité affirment que jusqu’à 1 500 entreprises pourraient être affectées par des cybercriminels russes qui ont compromis des logiciels utilisés par des milliers d’organisations et exigé une rançon pour les réparer, écrit ma collègue Kellen Browning. À peu près au même moment que cette attaque, des pirates soupçonnés d’être une agence de renseignement russe sont accusés d’avoir violé un sous-traitant du Comité national républicain, rapportent Nicole Perlroth et David E. Sanger.

« Le bon, le meh et le laid » : Brian X. Chen écrit que la première mise à jour majeure de Microsoft vers Windows en six ans comporte des améliorations, notamment une interface plus semblable à celle d’un smartphone, mais que certaines parties de Windows 11 sont également « frustrantes et familières ».