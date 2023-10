La technologie fait progresser les méthodes de suivi des migrations d’oiseaux

Dans les années 1950, les informations sur la migration des oiseaux étaient sommaires et dépourvues d’un bon format. La plupart des recherches sur le baguage ont été effectuées avec des étiquettes métalliques utilisées comme bagues sur les pattes des oiseaux aquatiques. Peu d’informations étaient utiles. Les bagues aux pattes comptaient les oiseaux tués sur le terrain par les chasseurs. Les recherches sur les passereaux ont été menées par des ornithologues amateurs qui connaissaient les chants de vol de la grive à dos olive et d’autres migrateurs nocturnes plus communs. Les nuits de pleine lune, des lunettes d’observation étaient utilisées pour compter les oiseaux passant à travers des arcs de lumière plus réfléchissants.

Des filets japonais et des bandes d’aluminium ont été utilisés sur les oiseaux plus petits. Le problème est alors de disposer d’un filet japonais et d’équiper ces oiseaux d’émetteurs. Aujourd’hui, des émetteurs numérisés sont utilisés, réduisant ainsi la taille et le poids des émetteurs. En 1970, les émetteurs radio ne pesaient qu’un tiers d’once. Désormais, les étiquettes à puce électronique pèsent moins de deux grammes et sont fixées sur le dos de l’oiseau.

Les émetteurs sont souvent alimentés par l’énergie solaire et reliés à des satellites. Les oiseaux sont localisés par GPS, mais quatre à cinq sites au sol sont nécessaires pour un bon repérage.

Pour être marqués, les oiseaux sont généralement capturés dans des filets japonais, pesés et leurs plumes sont prélevées ainsi que des échantillons de sang. Toutes les informations sont numérisées. Les tags sont des géolocalisateurs, certains disposent même de microphones et de bandes sonores. Les informations sont récupérées aux stations au sol.

Des échantillons de plumes sont prélevés pour localiser l’endroit où la nidification a eu lieu. Ceux-ci sont analysés pour déterminer l’ADN afin de produire un profil des mouvements de l’oiseau au fil du temps. Les parulines ont été confrontées au plus grand défi en Amérique du Nord. En raison des cinq mouvements majeurs des glaces sur une vaste zone, au cours de nombreux mouvements majeurs, les parulines ont dû ajuster leurs itinéraires de déplacement et leurs zones de nidification et sont finalement devenues des espèces distinctes.

De vieilles plumes provenant des premières collections de musées peuvent également être utilisées, contribuant ainsi à développer des tendances migratoires au fil des années.

Une bibliothèque de plumes se développe. Les routes de migration des petits oiseaux ont changé à chacun des cinq changements de période glaciaire en Amérique du Nord. Les changements d’ADN lors de la migration peuvent être retracés au fil des années. Ces informations sont traitées par le Genoscope, un centre de recherche sur le séquençage du génome, pour cartographier les améliorations.

Vos atomes peuvent être retracés en laboratoire grâce à l’analyse des isotopes stables, localisant où vous avez été et ce que vous avez mangé au fil du temps. Les géolocalisateurs sont plus couramment utilisés sur les oiseaux. Ils sont utilisés sur des parulines rares en utilisant leurs plumes comme localisateurs. Quant à savoir où va l’oiseau et ce qu’il mange, ils utilisent également des isotopes stables.

Cela inclut la recherche sur le deutérium, une signature moléculaire des particules d’eau très rare. Cette molécule peut être mangée par les animaux et suivie des années plus tard. Il devient un localisateur après avoir été ingéré. Il est retracé en laboratoire grâce à une analyse des isotopes stables indiquant où il a été trouvé. Ce localisateur peut également être utilisé sur les chauves-souris, les reptiles et les insectes.

Le deutérium est largement utilisé dans la recherche en Amérique du Nord. Dans l’environnement, il commence à disparaître dans le sol à mesure qu’il se déplace vers le nord du Canada. Les dépôts de sol en Amérique du Nord définissent des régions permettant de dater le matériel qu’un oiseau a mangé.