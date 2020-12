Plus tôt cette semaine, L&T Construction, une filiale à 100% du conglomérat Larsen & Toubro, a annoncé avoir réalisé la construction d’un bâtiment de deux étages entièrement imprimé en 3D. Cette réalisation est un jalon, car elle valide l’utilisation de l’impression 3D dans un immeuble à plusieurs étages, prouvant ainsi qu’une telle technologie peut également être utilisée dans l’espace de construction. L&T affirme que la fabrication du bâtiment imprimé en 3D est la toute première du genre en Inde et qu’elle a un potentiel énorme pour modifier considérablement le logement abordable – en termes de coût, de qualité et de rapidité de construction.

La technologie clé derrière cela reste l’impression 3D – une technologie qui a en partie eu un impact massif sur de nombreuses industries et qui n’a pas encore atteint son plein potentiel. Des secteurs critiques tels que la santé ont utilisé l’impression 3D comme un moyen de recherche sur les tissus humains et de développer des techniques de traitement auparavant inédites. Avec un secteur comme la construction nécessitant une durabilité à long terme, l’impression 3D sera-t-elle assez bonne en termes de qualité d’un bâtiment?

Le potentiel est réel

MV Satish, vice-président exécutif senior chez L&T Construction, affirme que non seulement l’impression 3D accélérera la fabrication de constructions à plusieurs étages, mais améliorera en fait la qualité et la durabilité des maisons. Le matériau de base du bâtiment, utilisé comme matériau d’entrée pour l’imprimante 3D, est décrit par la société comme «un mélange de béton spécial, développé en interne, utilisant des matériaux de construction ordinaires disponibles dans le pays.

L&T déclare en outre que le processus d’impression comprenait également des barres de renforcement verticales (les principaux piliers et poutres de support) et des «distributeurs» horizontaux (ou niveaux de plancher) utilisant des treillis soudés. Ceci, affirme L&T, respecte «les dispositions des codes indiens et optimise le coût de la construction». En d’autres termes, la technologie d’impression 3D dans la construction peut potentiellement répondre aux exigences réglementaires et offrir des avantages opérationnels aux entreprises qui utiliseraient la nouvelle technologie dans les processus de construction.

Déploiement dans le monde réel

L&T déclare avoir tenté son premier passage dans des maisons d’impression 3D, avec un appartement 1BHK de 240 pieds carrés en novembre 2019. Maintenant, le bâtiment de deux étages couvre une superficie de près de trois fois le premier appartement d’essai (avec 700 pieds carrés construits -up), et expose également si l’impression 3D peut créer des bâtiments à plusieurs étages – un aspect crucial pour le logement abordable.

La technologie est également déployable sur les chantiers de construction. Comme L&T Construction l’a noté lors de la réalisation de son bâtiment d’essai, seules les dalles horizontales des planchers étaient des matériaux externes qui ont été introduits. En dehors de cela, la structure entière du bâtiment a été imprimée en 3D comme un projet « coulé in situ » – tous les matériaux ont été construits sur le site. L’imprimante 3D automatisée a consommé 106 heures de travail pour concevoir un bâtiment. Cela représente environ quatre jours et demi de temps de construction si l’imprimante fonctionnait sans interruption, et pour le temps de travail humain moyen, il s’élèverait à près de deux semaines.

Cela présente également un avantage clé de l’utilisation d’une telle technologie au lieu du travail humain – les imprimantes 3D sur les chantiers de construction peuvent travailler plus longtemps sans aspects humains tels que la réglementation des heures de travail, la fatigue, les risques de travail, les horaires de travail, etc. Cela peut également accélérer considérablement le processus de construction, tout en maintenant la qualité de la construction.

Notant cet aspect, L&T Construction estime que sa réalisation d’impression 3D marquera considérablement le plan « logement pour tous » du gouvernement central indien pour 2022 – où il cherche à construire 60 millions de maisons pour les défavorisés. Le secteur est encore naissant, mais en tant que précurseur, la nouvelle initiative de L&T peut avoir un impact dramatique dans ce secteur critique.