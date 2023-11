La technologie et les jeux peuvent aider à freiner le suicide chez les jeunes

L’un de mes moments les plus traumatisants a été lorsque mon meilleur ami Terry a été abattu en dehors de mes projets. Quand j’avais 9 ans à Chicago, je me souviens de lui avoir toujours demandé s’il pensait que nous sortirions un jour de The Hood. “Bien sûr que nous le ferons, mon frère!” il me le disait toujours. Et pourtant, il n’est jamais arrivé à 10 heures. Un jour, il était ici en souriant, le lendemain, je ne pouvais pas me regarder dans le miroir sans pleurer. Avec le recul, tout ce à quoi je peux penser, c’est à quel point j’ai dû souffrir pour vouloir me suicider.

Une statistique troublante de 2018 indique que Les enfants noirs âgés de 5 à 12 ans ont deux fois plus de risques de se suicider que leurs homologues blancs. Je voulais en savoir plus sur le suicide chez les jeunes et sur ce que la technologie et les jeux pouvaient faire pour nous aider à le freiner.

Parler de santé mentale et de suicide chez les jeunes était autrefois porteur d’une stigmatisation historique, mais cela change radicalement. J’ai parlé avec Rebecca Benghiat, ancienne présidente et directrice de l’exploitation dela Fondation Jed (JED), une organisation à but non lucratif de premier plan qui œuvre pour protéger la santé émotionnelle et prévenir le suicide chez les adolescents et les jeunes adultes de notre pays. Benghiat a mentionné certains des outils que JED utilise pour renforcer les écoles, équiper les individus et encourager les communautés à sensibiliser et à comprendre et à agir en faveur de la santé mentale des jeunes adultes. Parmi eux, dit-elle, se trouve Centre de ressources en santé mentale de JED.

« En ayant un accès direct à du contenu, des ressources, des guides et des conseils fondés sur des données probantes, JED est en mesure d’offrir des informations essentielles sur des problèmes courants de santé émotionnelle afin de montrer aux adolescents et aux jeunes adultes les meilleures façons de se soutenir mutuellement, de surmonter les défis et de réussir. une transition réussie vers l’âge adulte”, a déclaré Benghiat. « Des questions allant de « Que faites-vous si votre ami veut se faire du mal ? » à « Et si vous vous sentez suicidaire ? » travailler à normaliser, élever et encourager les conversations autour de la recherche et de l’aide et faire savoir aux individus qu’ils ne sont pas seuls.

Benghiat estime que cela peut être réalisé en allant à la rencontre des jeunes là où ils se trouvent. Cela inclut à l’école, à la maison et dans les espaces numériques comme le métaverse. C’est dans cette optique que JED a publié un nouveau rapport complet intitulé «Le métaverse peut-il être bon pour la santé mentale des jeunes ?», pour comprendre les interactions entre ces espaces et la santé mentale des jeunes tout en fournissant des recommandations concrètes à diverses parties prenantes, notamment les décideurs politiques, les entreprises technologiques, les soignants et les jeunes. Le rapport a identifié une liste de droits auxquels les jeunes ont droit dans un écosystème métavers, y compris la création d’un espace sûr et solidaire où la sécurité psychologique est la priorité, une compréhension claire des contenus interdits et des procédures de signalement des violations, la promotion de la santé mentale. et le soutien des développeurs en partenariat avec des experts cliniques, la liberté pour les jeunes d’être eux-mêmes authentiques et de ressentir un sentiment d’appartenance, et d’avoir la confidentialité et la propriété de leurs propres données ainsi que le contrôle et la créativité de leur propre contenu.

« Nous pouvons accroître les avantages et la sécurité des espaces en ligne et œuvrer pour un avenir dans lequel la santé mentale positive est une priorité dans la conception et la création d’expériences en ligne », a déclaré Benghiat. « Dans le même temps, il est également essentiel de créer des communautés de soins – dans le monde réel – qui soient délibérément inclusives et solidaires, tout en fournissant des facteurs de protection pour le bien-être émotionnel de tous les jeunes. »