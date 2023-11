La technologie et l’entrepreneuriat sont à l’honneur lors de la 40e Foire annuelle du livre de Miami, au centre-ville, du 12 au 19 novembre.

Par Riley Kaminer

Sortez vos favoris ! La Foire du livre de Miami de cette année approche à grands pas – et elle est plus que jamais axée sur la technologie et les affaires.

L’événement de huit jours, présenté par le Miami Dade College et ses sponsors, rassemble plus de 20 000 personnes chaque jour de week-end. La Foire du livre propose une foire de rue avec des auteurs et des vendeurs de littérature, des conférences et des tables rondes mettant en vedette des intellectuels du monde entier, ainsi que de nombreux repas et activités pour les enfants. Cette année marque le 40e anniversaire de la Foire annuelle.

“Nous avons un certain nombre de livres qui traitent du sujet plus large de la technologie et de l’entrepreneuriat”, a déclaré Lissette Mendez, directrice exécutive de la Foire du livre de Miami. Rafraîchir Miami.

Mendez a partagé qu’elle cherchait elle-même toujours à mieux comprendre les dernières technologies et à les exploiter pour créer des gains d’efficacité dans sa vie quotidienne et dans ses entreprises. Mais elle exhorte également les technophiles parmi nous à porter un regard critique sur les outils numériques que nous construisons et utilisons.

“Nous devons toujours être conscients de ce qui se passe en dernier lorsque nous progressons toujours vers l’optimisation ou que nous améliorons les choses grâce à l’utilisation de la technologie”, a déclaré Mendez. “C’est pourquoi nous proposons aux participants de découvrir certains points de vue critiques et scientifiques sur la technologie auprès de personnes qui ont effectué des recherches approfondies sur ce qui se passe.”

La partie foire de rue de l’événement aura lieu les vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 sur le campus Wolfson du Miami Dade College. Des billets sont disponibles pour achat en ligne et à la porte.

Les points forts technologiques et commerciaux de la Foire du livre de Miami de cette année comprennent des présentations avec :

Michael Sayman originaire de Miami, passé d’immigrant latino de deuxième génération à codeur de 13 ans puis à entrepreneur à succès et est l’auteur de App Kid : Comment un enfant d’immigrés s’est emparé d’un morceau du rêve américain.

originaire de Miami, passé d’immigrant latino de deuxième génération à codeur de 13 ans puis à entrepreneur à succès et est l’auteur de App Kid : Comment un enfant d’immigrés s’est emparé d’un morceau du rêve américain. Jonathan Taplin dont le livre, La fin de la réalité : comment quatre milliardaires vendent un avenir fantastique du métaverse, de Mars et de la cryptose penche sur la vie de Peter Thiel, Elon Musk, Mark Zuckerberg et Marc Andreessen.

dont le livre, La fin de la réalité : comment quatre milliardaires vendent un avenir fantastique du métaverse, de Mars et de la cryptose penche sur la vie de Peter Thiel, Elon Musk, Mark Zuckerberg et Marc Andreessen. Shane Néman auteur de Leçons de vie nocturne : comment j’ai conquis le monde de la fête grâce à la technologie et un aperçu de son avenirpartage ses idées sur la façon dont il a transformé sa passion pour la fête en une entreprise de capital-risque.

auteur de Leçons de vie nocturne : comment j’ai conquis le monde de la fête grâce à la technologie et un aperçu de son avenirpartage ses idées sur la façon dont il a transformé sa passion pour la fête en une entreprise de capital-risque. Coco Krummé auteur de Illusions d’optique : la fausse promesse de l’optimisationpartagera ses réflexions sur la façon dont l’optimisation a conquis le monde.

auteur de Illusions d’optique : la fausse promesse de l’optimisationpartagera ses réflexions sur la façon dont l’optimisation a conquis le monde. Jennifer Pahlk auteur de Recoder l’Amérique : pourquoi le gouvernement échoue à l’ère numérique et comment nous pouvons faire mieuxsur la manière dont nous pouvons insuffler la technologie au gouvernement américain.

auteur de Recoder l’Amérique : pourquoi le gouvernement échoue à l’ère numérique et comment nous pouvons faire mieuxsur la manière dont nous pouvons insuffler la technologie au gouvernement américain. Harold Hugues dont Livre pour enfants sur la blockchain suscite la curiosité pour la technologie qui a le potentiel de transformer nos vies.

dont Livre pour enfants sur la blockchain suscite la curiosité pour la technologie qui a le potentiel de transformer nos vies. Brian Marchand le chroniqueur technologique du LA Times dont le nouveau livre, Du sang dans la machineraconte comment l’automatisation a conquis le monde.

le chroniqueur technologique du LA Times dont le nouveau livre, Du sang dans la machineraconte comment l’automatisation a conquis le monde. Alissa Quart, auteur de Bootstrapped : se libérer du rêve américainqui examine l’obsession américaine pour l’autonomie.

Vous hésitez à y assister ? Mendez dit d’essayer – ainsi que la littérature longue durée. « La lecture d’un livre est une expérience différente de la lecture d’un article de journal ou d’un bulletin d’information, ou de l’écoute d’un podcast. L’avantage du format de livre est qu’il met en avant de nombreux types de recherche différents et des processus de réflexion plus longs, plus complets et peut-être plus profonds pour traiter une question particulière.

QUOI: Foire du livre de Miami

OÙ: Campus Wolfson du Miami-Dade College (3100 NE 2nd Ave, Miami 33137)

QUAND: 12 au 19 novembre (foire de rue du 17 au 19 novembre)

OMS: Amateurs de livres de tous âges et de tous horizons

COMMENT: En savoir plus sur leur site internet et commander des billets

