Le taureau du marché, John Stoltzfus, voit les opportunités d’investissement dans tous les domaines alors que la saison des bénéfices passe à la vitesse supérieure.

Stoltzfus, stratège en chef des investissements chez Oppenheimer Asset Management, considère l’activité de trading beaucoup plus sensée que ne le pensent les critiques – en particulier en ce qui concerne le grand gagnant de 2020.

« Nous considérons la technologie comme omniprésente. Elle sert à la fois la communauté des affaires et le consommateur dans leur vie privée », a-t-il déclaré mercredi à « Trading Nation » de CNBC. « C’est extrêmement dynamique en ce moment. »

Stoltzfus met en évidence le rôle de la technologie dans la bataille contre Covid-19 à titre d’exemple.

« Il suffit de penser que tout ce qui s’est passé est lié à la création de vaccins qui, sans la technologie moderne, n’auraient pas été capables en un temps record », a déclaré Stoltzfus.

Il doute que la hausse des taux d’intérêt modifie considérablement la dynamique à la hausse de la technologie cette année. Stoltzfus s’attend à ce que les politiques d’argent facile de la Réserve fédérale, la mondialisation et la concurrence commerciale contribuent à maintenir les taux à des niveaux historiquement bas.

« Il [tech] est une tendance contre-inflationniste qui est adoptée à la fois par les entreprises et par les acheteurs », a déclaré Stoltzfus, qui travaille à Wall Street depuis près de quatre décennies.

Alors que les investisseurs technologiques pansaient leurs blessures début mars, Stoltzfus a déclaré à «Trading Nation» que le roulement était une opportunité d’achat majeure. Depuis cette apparition, le Nasdaq, très technologique, a augmenté de plus de 4%.

Stoltzfus reconnaît que la technologie est vulnérable aux retraits temporaires. Il cite la volonté des investisseurs de rééquilibrer fréquemment les portefeuilles. Mais il pense que la technologie sera résistante en raison du contexte haussier et de la demande qui justifient des valorisations plus élevées.

« Les investisseurs sont prêts à payer plus pour chaque dollar de croissance projetée à l’avenir, car les taux d’intérêt sont encore si proches de leurs plus bas records », a-t-il ajouté. « Les analystes ont augmenté leurs attentes en termes de bénéfices projetés, et ils l’ont fait pour de bonnes raisons fondamentales. »

Malgré son optimisme concernant la technologie, Stoltzfus estime qu’il est crucial pour les investisseurs à long terme d’être diversifiés et d’avoir un horizon temporel clair et la capacité d’être patient.

«Il est avantageux de se diversifier, de posséder à la fois des actions de valeur et de croissance», a déclaré Stoltzfus. « Les bénéfices s’améliorent. Les revenus sont en hausse. Nous sommes partisans d’une approche large et diversifiée des actions depuis septembre de l’année dernière. »

En plus de la technologie, ses groupes S&P 500 préférés incluent la consommation discrétionnaire, la finance et l’industrie.

« Une partie de cela a à voir avec la réouverture de l’économie », a déclaré Stoltzfus. « L’autre a juste à voir avec des tendances à plus long terme à la fois cycliques et séculaires par nature. »

