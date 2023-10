La technologie est tout aussi vitale que la nature dans l’écoute, révèle une étude

Comment notre perception du son est-elle influencée par la manière dont nous participons au monde ? C’est la question à laquelle se pose le doctorant Gabriel Paiuk ces dernières années. « La façon dont nous percevons le son est en partie déterminée par la technologie et la culture. »

«Nous expérimentons différents sons de différentes manières», commence Paiuk. « Si vous entendez un lion, vous courez. Si vous entendez une flûte, vous vous asseyez et profitez de la musique. De tels mécanismes ont été étudiés à de nombreuses reprises, mais toujours en mettant l’accent sur l’auditeur individuel. Je m’intéresse davantage aux conditions collectives qui déterminent la manière dont nous pouvons écouter de différentes manières. Qu’y a-t-il de déterminé culturellement dans cette expérience ? Comment sommes-nous influencés par la technologie, par exemple ?

Alors que fuir au rugissement d’un lion peut encore être considéré comme une réaction naturelle, bon nombre de nos autres réponses au son sont développées dans le cadre de contextes spécifiques, affirme Paiuk. «Par exemple, on apprend à reconnaître le son d’un microphone en s’habituant à écouter une radio ou d’autres appareils plus contemporains», explique-t-il.

Comprendre le monde qui nous entoure

Cette compréhension des différents types de sons affecte la façon dont nous percevons le monde qui nous entoure. «Le son vous permet, par exemple, de connaître la taille de l’espace qui vous entoure», explique Paiuk, «mais vous prenez conscience de l’espace qui vous entoure d’une manière différente lorsque vous entendez une porte claquer que lorsque vous entendez un grillon gazouiller. En tant qu’artiste, j’ai toujours été intéressé par la façon dont les aspects matériels et techniques du son affectent notre perception. Cette piste de doctorat m’a donné l’occasion d’explorer cela plus en profondeur.

Pour ce faire, Paiuk a élaboré un nouveau concept d’« image sonore » basé sur la théorie de l’image développée par le philosophe français Gilbert Simondon. « Lorsque nous pensons à une image, notre première pensée est celle d’une chose statique, mais Simondon la décrit comme un nœud dans un cycle qui se déroule constamment. Cela m’a permis d’analyser comment ce que nous entendons change en raison des circonstances dans lesquelles cela se produit.

Artiste et doctorant

En tant qu’artiste et doctorant à l’ACPA, Paiuk intègre ces découvertes non seulement dans une thèse écrite, mais également dans une série d’œuvres d’art sonores. « Cela me rend plus nerveux que la défense », dit-il. «Le travail implique beaucoup de technologie, il y a donc de nombreux éléments à gérer.»

Si tout se passe bien, Paiuk souhaite exposer dans ces œuvres comment la technologie et la manière dont elle est utilisée façonnent la manière dont nous entendons. « Dans l’une de mes œuvres, je dissocie les couches auditives et visuelles du cinéma et traite également de diverses formes sensibles d’expérience sonore : d’une vague impression lointaine à un chatouillement presque tactile dans les oreilles. Je fais cela pour explorer comment notre perception repose sur certaines formes dans lesquelles la technologie est utilisée. Lorsque je conteste cela, mon objectif est d’explorer le rôle de nos habitudes d’écoute dans la façon dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure.