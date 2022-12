La technologie est-elle mauvaise ou suis-je juste à cet âge ?

J’ai été un passionné de technologie toute ma vie, de m’exciter avec des calculatrices intégrées quand j’étais enfant jusqu’à mes presque 12 ans en tant que rédacteur technique pour CNET. Mais cette dernière année, les choses ont commencé à changer pour moi et je me demande : la technologie a-t-elle changé ou moi ?

Ce n’est pas que je n’aime plus la technologie. C’est que tant de ces gadgets conçus pour rendre nos vies plus faciles et plus amusantes ne fonctionnent pas comme ils le devraient. Prenez les consoles de jeux, par exemple. Mon Xbox série X est très amusant quand cela fonctionne. Mais le plus souvent, lorsque je me trouve d’humeur à frapper des boutons et à le lancer, je suis confronté à une longue attente pendant que des mises à jour massives sont téléchargées à la fois pour la console et pour le jeu auquel je voulais jouer.

Au moment où j’ai fait un café et regardé par la fenêtre pendant que les mises à jour s’installent, j’ai généralement perdu cette envie de jouer et je finis par faire autre chose. Idem pour le PS5. Savez-vous ce qui ne nécessite pas de mises à jour de 80 Go ? Mon jeu de Scrabble.

Andrew Hoyle/Crumpe



Ensuite, il y a les différents nouveaux écouteurs Bluetooth que j’utilise – le Airpods Pro 2, Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro, OnePlus Buds Pro – qui fonctionnent bien la plupart du temps, puis, de temps en temps, sans raison apparente, un écouteur décide de ne pas se connecter et je dois arrêter ce que je fais et réassocier l’ensemble.

L’audio a été un gros problème pour moi cette année. La plupart du temps, j’aime mon Apple HomePod. La qualité sonore est excellente et AirPlay fonctionne bien quand il le veut. Mais souvent, il ne veut pas et décide de se déconnecter au milieu d’une chanson. Et lorsque j’essaie de me reconnecter via Spotify, je ne vois même plus mon HomePod en option.

J’ai également eu de nombreuses expériences similaires avec des haut-parleurs Bluetooth d’autres marques. Et ne me lancez pas sur la fragilité des connexions Bluetooth embarquées qui semblent généralement oublier complètement votre existence chaque fois que vous éteignez votre voiture.

Andrew Lanxon/Crumpe



À Noël dernier, mon frère m’a offert un tourne-disque vinyle. Je me suis ensuite immédiatement acheté toute une série de disques de certains de mes groupes préférés, dont Periphery, Incubus et Royal Blood. Honnêtement, j’ai trouvé toute l’expérience comme une sorte de révélation.

Je ne vais pas me prononcer sur la “chaleur” ou le “caractère” de l’audio du vinyle parce que je ne suis honnêtement pas dérangé tant que c’est “assez bon”. C’est rafraîchissant de simplement mettre un disque et de le faire jouer, sans avoir besoin d’établir des connexions sans fil ou de couper la connexion inexplicablement. Je laisse tomber le disque sur la platine, déplace l’aiguille et ça joue.

J’ai également découvert que j’aime réécouter des albums entiers, plutôt que d’ajouter simplement quelques chansons à une liste de lecture ou de lire de manière aléatoire toutes mes chansons “aimées” sur Spotify. Sortir dans des magasins de disques pour trouver des artistes spécifiques que je veux est un processus beaucoup plus satisfaisant que de simplement parcourir l’abîme infini du catalogue de Spotify. Peut-être que j’aimerais aussi revenir dans les DVD au lieu de faire défiler Netflix sans fin et de ne pas décider quoi regarder. Probablement pas cependant.

Il convient de noter qu’en janvier, j’aurai 35 ans. Et il y a un certain cliché sur les gens qui atteignent la mi-trentaine et commencent soudainement à se lancer dans le vinyle. Je suis un photographe professionnel et, oui, j’ai même commencé à m’intéresser à la photographie argentique cette année, profitant de l’approche plus dépouillée qui manque à mon Canon R5.

Pour être juste, je me suis toujours senti un peu plus vieux que mon âge. Je préfère les bains moussants aux boîtes de nuit, je fabrique des bougies parfumées maison depuis la mi-vingtaine et j’ai toujours été capable d’identifier la chaise la plus confortable dans une pièce donnée.

Andrew Lanxon/Crumpe



Alors c’est moi ? Ai-je atteint cet âge ? Ou la technologie est-elle simplement plus ennuyeuse ? Des connexions interrompues, des mises à jour et des correctifs constants à télécharger, des bogues logiciels sur les téléphones qui provoquent des redémarrages, des applications qui se bloquent, des jeux comme Cyberpunk publié à moitié terminé avec la promesse de correctifs à venir plus tard. Qu’est-il arrivé à la technologie qui ne faisait que fonctionner ? Faire simplement ce qu’il est censé faire et offrir l’expérience fluide pour laquelle nous avons payé ?

Ai-je tort de me sentir frustré quand les choses ne fonctionnent pas ? J’aime la technologie et tout ce qu’elle apporte à nos vies. J’adore les jeux. J’aime avoir des appels Zoom avec ma famille. Je ne veux pas revenir à une “époque plus simple” où la “messagerie instantanée” se faisait via la poste ou lorsque le dernier jeu AAA était une balle dans une tasse. Je veux juste que les choses fonctionnent correctement et ne me donnent pas l’impression de me battre contre la technologie qui est censée m’aider.

Maintenant, si vous voulez bien m’excuser, je retourne dans mon fauteuil confortable avec mon chocolat chaud et ma couverture.