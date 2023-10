Des visiteurs testent les téléphones mobiles Huawei lors d’une exposition à Shanghai en juin. [PHOTO/CHINA DAILY]



En tant que journaliste technologique, j’ai entendu ces dernières années des dirigeants de sociétés de capital-investissement et de capital-risque dire qu’Internet et les secteurs connexes constituaient leur priorité d’investissement. Mais ces derniers mois, le discours a changé. Mes entretiens avec eux ont révélé que tout le monde semble se tourner vers de nouvelles opportunités dans les technologies dures et la R&D fondamentale.

Pour les non-initiés : la technologie dure, également connue sous le nom de technologie profonde, comprend les puces optoélectroniques, l’intelligence artificielle, l’aérospatiale, la biotechnologie, les technologies de l’information, les nouveaux matériaux, les nouvelles énergies et la fabrication intelligente. Le terme a été inventé pour désigner les domaines qui s’appuient fortement sur des connaissances scientifiques avancées, une R&D à long terme et des investissements continus.

Selon le classement annuel de la Fédération panchinoise de l’industrie et du commerce, un organisme national au service du secteur privé, en termes d’investissement en R&D, Huawei Technologies arrive en tête de la liste 2022 avec un investissement stupéfiant en R&D de plus de 160 milliards de yuans (21,87 milliards de dollars). .

En fait, Huawei a dépensé au total 977 milliards de yuans en R&D au cours de la dernière décennie. Son objectif a été d’explorer des technologies fondamentales prometteuses et futuristes, c’est-à-dire la technologie dure.

“La nouvelle économie de l’Internet étant le principal moteur de croissance du marché primaire chinois au cours de la dernière décennie, les opportunités représentées par la modernisation technologique seront le moteur de la croissance au cours des dix prochaines années”, a déclaré Rachel Mei, associée de Taihecap, une importante société d’investissement chinoise. , dans une précédente interview avec China Daily.

“Ces derniers temps, on a constaté une forte tendance selon laquelle les investissements se sont déplacés du secteur tertiaire vers le secteur secondaire, et de l’innovation modèle vers l’innovation technologique.”

En 2022, le projet de plan national de développement économique et social spécifiait que des percées plus rapides dans les technologies de base telles que la biomédecine, les instruments haut de gamme, la transformation des énergies vertes et à faibles émissions de carbone et les logiciels de base seraient prioritaires.

Mi Lei, partenaire fondateur de Castar, une société de capital-risque de haute technologie basée à Xi’an, dans la province du Shaanxi et soutenue par l’Académie chinoise des sciences, a déclaré que le ralentissement économique mondial actuel et la concurrence technologique mondiale accéléreront la tendance.

« La technologie dure, avec des barrières techniques extrêmement élevées, est difficile à reproduire et à imiter. C’est donc la clé de la prochaine série d’innovations technologiques du pays », a déclaré Mi.

Dans le cadre de ses investissements dans les technologies dures, Castar a financé des domaines technologiques qui n’étaient pas populaires auprès de nombreux investisseurs auparavant, comme les puces LED utilisées pour déposer de fines couches d’atomes sur une plaquette semi-conductrice.

“La Chine a besoin de plus d’entreprises capables de défendre la technologie dure, en particulier celles qui se classent au premier rang mondial dans les secteurs verticaux. La science et la technologie sont le moteur des économies de nos jours, et la technologie dure sera le principal moteur de la croissance au cours des 30 prochaines années”, a déclaré M. Mi.