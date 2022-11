La technologie du vaccin ARNm pourrait conduire à un vaccin universel contre la grippe

Un vaccin expérimental a fourni une large protection contre les 20 sous-types connus de virus de la grippe A et B lors de tests initiaux sur des souris et des furets, ouvrant potentiellement la voie à un vaccin antigrippal universel qui pourrait aider à prévenir de futures pandémies, selon une étude américaine publiée jeudi.

Le vaccin à deux doses utilise la même technologie d’ARN messager (ARNm) que celle utilisée dans les injections de COVID-19 développées par Pfizer PFE.N avec BioNTech 22UAy.DE et par Moderna MRNA.O. Il délivre de minuscules particules lipidiques contenant des instructions d’ARNm pour que les cellules créent des répliques de protéines dites hémagglutinines qui apparaissent sur les surfaces du virus de la grippe.

Un vaccin universel ne signifierait pas la fin des saisons grippales, mais remplacerait le travail de conjecture qui entre dans le développement des vaccins annuels des mois avant la saison grippale chaque année.

“L’idée ici est d’avoir un vaccin qui donnera aux gens un niveau de base de mémoire immunitaire contre diverses souches de grippe, de sorte qu’il y aura beaucoup moins de maladies et de décès lors de la prochaine pandémie de grippe”, a déclaré le responsable de l’étude Scott Hensley de l’école Perelman. of Medicine de l’Université de Pennsylvanie a déclaré dans un communiqué.

Contrairement aux vaccins standard contre la grippe qui délivrent une ou deux versions d’hémagglutinine, le vaccin expérimental comprend 20 types différents dans l’espoir d’amener le système immunitaire à reconnaître tout virus de la grippe qu’il pourrait rencontrer à l’avenir.

Lors d’expériences en laboratoire, le système immunitaire des animaux vaccinés a reconnu les protéines d’hémagglutinine et s’est défendu contre 18 souches différentes de la grippe A et deux souches de la grippe B. Les niveaux d’anticorps induits par le vaccin sont restés inchangés pendant au moins quatre mois, selon un rapport publié dans le revue Sciences.

Le vaccin a réduit les signes de maladie et protégé de la mort même lorsque les furets ont été exposés à un autre type de grippe non contenu dans le vaccin, ont déclaré les chercheurs.

Moderna et Pfizer ont tous deux des vaccins contre la grippe à ARNm dans des essais humains de stade avancé, et GSK GSK.L et son partenaire CureVac 5CV.DE testent un vaccin contre la grippe à ARNm dans un essai de sécurité de stade précoce chez l’homme. Ces vaccins sont conçus pour se défendre contre seulement quatre souches grippales en circulation récente, mais pourraient théoriquement être modifiés chaque année.

Le vaccin universel contre la grippe, s’il réussissait dans les essais sur l’homme, n’empêcherait pas nécessairement l’infection. L’objectif est de fournir une protection durable contre les maladies graves et la mort, a déclaré Hensley.

Des questions subsistent quant à la manière de juger de l’efficacité et des exigences réglementaires potentielles d’un vaccin contre d’éventuels futurs virus qui ne circulent pas actuellement, ont écrit Alyson Kelvin et Darryl Falzarano de l’Université de la Saskatchewan, au Canada, dans un commentaire publié avec l’étude.

Alors que les résultats prometteurs avec le nouveau vaccin “suggèrent une capacité de protection contre tous les sous-types de virus de la grippe, nous ne pouvons pas être sûrs tant que les essais cliniques sur des volontaires ne sont pas terminés”, Adolfo García-Sastrem, directeur de l’Institut pour la santé mondiale et les agents pathogènes émergents à Mount Sinai Hospital de New York, a déclaré dans un communiqué.



