La technologie du jet plasma transforme les microalgues

Les chercheurs de Flinders ont fait un grand pas en avant dans le domaine du soin des plaies grâce à une approche innovante. En déployant un jet de plasma atmosphérique d’argon, ils ont réussi à transformer la Spirulina maxima, une microalgue bleu-vert, en revêtements bioactifs ultrafins.

Ces revêtements luttent non seulement contre les infections bactériennes, mais favorisent également une cicatrisation plus rapide des plaies et possèdent de puissantes propriétés anti-inflammatoires. Cela est particulièrement prometteur pour le traitement des plaies chroniques, qui posent souvent des problèmes en raison des temps de guérison prolongés.

La nouvelle approche pourrait réduire le risque de réactions toxiques à l’argent et à d’autres nanoparticules ainsi que la résistance croissante aux antibiotiques aux revêtements commerciaux courants utilisés dans les pansements.

Le dernier développement, publié dans la revue internationale de nanotechnologie à comité de lecture à fort impact Small, révèle une nouvelle technologie assistée par plasma, récemment brevetée, qui transforme de manière durable une biomasse de Spirulina maxima en revêtements ultrafins bioactifs pouvant être appliqués sur des pansements et d’autres dispositifs médicaux et sont capables de protéger de manière unique les patients contre les infections, d’accélérer la guérison et de moduler l’inflammation.

La nouvelle technique pourrait être facilement appliquée à d’autres types de suppléments naturels, explique le Dr Vi Khanh Truong, du laboratoire de nano-ingénierie biomédicale de l’Université Flinders.

« Nous utilisons la technologie d’enrobage plasma pour transformer tout type de biomasse – en l’occurrence Spirulina maxima – en un enrobage durable haut de gamme.

« Grâce à notre technologie, nous pouvons transformer la biomasse en revêtements sur les pansements, ce qui, avec cette technologie plasma, est la première du genre. »

L’extrait de S. maxima – un type d’algue bleu-vert – est souvent utilisé comme supplément protéique et pour traiter les troubles cutanés tels que l’eczéma, le psoriasis et d’autres affections.

L’OMS a averti que la résistance aux antimicrobiens constitue l’une des principales menaces de santé publique auxquelles l’humanité est confrontée au 21e siècle. Associée à la mort de près de 5 millions de personnes en 2019, elle devrait coûter aux économies mondiales plus de 1 000 milliards de dollars d’ici 2050 si aucune mesure n’est prise.

De multiples changements génétiques chez des bactéries courantes, telles que Staphylococcus aureus et Pseudomonas aeruginosa, peuvent les amener à devenir résistantes à plusieurs antibiotiques, formant ce qu’on appelle des « superbactéries ».

Le co-auteur Matthew Flinders, professeur Krasimir Vasilev, chercheur en leadership du NHMRC et directeur du laboratoire de nano-ingénierie biomédicale, affirme que la technologie offre de meilleures solutions aux produits commerciaux actuels, notamment les revêtements d’argent, d’or et de cuivre, et constitue un outil important pour lutter contre la résistance aux antibiotiques. .

« Ce nouveau traitement en aval facilité par le plasma peut améliorer l’extraction et la purification des composés utiles de la biomasse sans avoir besoin de solvants nocifs et sans beaucoup d’énergie », explique le professeur Vasilev.

« Nous exploitons actuellement des voies de commercialisation de cette technologie unique. Actuellement, il n’existe aucun pansement commercial qui combatte et protège simultanément contre l’infection, module favorablement l’inflammation et stimule la guérison.

« Nous pensons que la technologie offrira un avantage commercial aux fabricants de pansements médicaux et qu’en atteignant les hôpitaux, elle fera une différence pour les soins de santé et les patients. »

La recherche de pointe est basée sur les travaux de la thèse de maîtrise en biotechnologie de Tuyet Pham, étudiant à l’Université de Flinders.

Cette recherche a été généreusement financée par l’ARC, le NHMRC et la Fondation Flinders.

