La technologie donne un avantage au capital-investissement

Merci de nous avoir rejoint sur “Le hub cloud : du chaos cloud à la clarté”.

Infosys a analysé les données des clients et a découvert cinq tendances qui suggèrent un grand changement dans le rôle des partenaires opérationnels dans le domaine du capital-investissement. Les sociétés de capital-investissement adoptent désormais une approche plus pratique et centrée sur la technologie pour gérer leurs portefeuilles à mesure que les valeurs de marché chutent.

Cliquez sur ici continuer.