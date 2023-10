Cet article a été révisé selon Science X processus éditorial

Scientifiques et gestionnaires de ressources naturelles des Premières Nations canadiennes, des gouvernements, des établissements universitaires et des organismes de conservation publié les premiers résultats d’un outil unique de suivi des populations de saumon Frontières des sciences marines.

Cette nouvelle technologie révolutionnaire, baptisée « Salmon Vision », combine l’intelligence artificielle avec la technologie séculaire des barrages de pêche. Les premières évaluations montrent qu’il est remarquablement apte à identifier et à compter les espèces de poissons, ce qui pourrait permettre aux gestionnaires des pêcheries de surveiller les populations de saumon en temps réel.

« Ces dernières années, nous avons vu la promesse de la technologie vidéo sous-marine qui nous aiderait littéralement à voir les saumons revenir dans les rivières », déclare l’auteur principal, le Dr Will Atlas, scientifique principal des bassins versants au Wild Salmon Center de Portland. « Cela concorde avec ce que nous disent bon nombre de nos partenaires des Premières Nations : nous devons automatiser le comptage des poissons pour prendre des décisions éclairées pendant que le saumon est encore en migration. »

L’étude pilote Salmon Vision annote plus de 500 000 images vidéo individuelles capturées dans deux déversoirs de comptage de poissons gérés par des Autochtones sur les rivières Kitwanga et Bear de la côte centrale de la Colombie-Britannique.

Le premier modèle informatique d’apprentissage profond en son genre, développé en partenariat de données avec l’Autorité des pêches de Gitanyow et la Commission des pêches de Skeena, montre une précision prometteuse dans l’identification des espèces de saumon. Il a donné des taux de précision moyens de 67,6 pour cent dans le suivi de 12 espèces de poissons différentes passant par des boîtes de comptage de poissons personnalisées aux deux fascines, avec des scores dépassant 90 et 80 pour cent pour le saumon coho et le saumon rouge : deux des principales espèces de poissons ciblées par les Premières Nations. , les pêcheurs commerciaux et récréatifs.



Un saumon coho nage devant « Salmon Vision », un système basé sur l’intelligence artificielle conçu pour identifier et compter automatiquement les saumons, sur la rivière Koeye en Colombie-Britannique. Crédit : Centre du saumon sauvage

« Lorsque nous avons envisagé d’accorder des subventions rapides à des projets axés sur le futurisme autochtone et la résilience climatique, c’est le type de projet que nous espérions voir se réaliser », explique le Dr Keolu Fox, professeur à l’Université de Californie à San Diego, et l’un des nombreux évaluateurs d’un premier cycle de financement participatif pour le développement de Salmon Vision.

Les données en temps réel sur les retours de saumons sont essentielles sur plusieurs fronts. Selon le Dr Atlas, de nombreuses pêcheries en Colombie-Britannique manquent de données depuis des décennies. Cela oblige les gestionnaires des pêches à baser les chiffres de récolte sur les données de capture de début de saison, plutôt que sur le nombre réel de saumons remontant. Pendant ce temps, l’évolution des conditions météorologiques, du débit des cours d’eau et des conditions océaniques crée des montaisons de saumons plus variables : une incertitude qui aggrave les risques persistants de surpêche de populations déjà vulnérables.

« Sans données en temps réel sur les retours de saumons, il est extrêmement difficile de mettre en place des pêcheries intelligentes et adaptées au climat », explique le Dr Atlas. « La collecte et l’analyse des données de Salmon Vision peuvent combler ce manque d’informations. »

Il s’agit d’un outil qui, selon lui, sera d’une valeur inestimable pour les gestionnaires des pêches des Premières Nations et d’autres organisations, tant à la table décisionnelle – en fournissant de meilleures informations pour gérer les risques de conservation et les possibilités de pêche – que dans les rivières éloignées du pays du saumon, où la collecte de données sur le terrain est difficile et coûteuse.

L’équipe de Salmon Vision met en œuvre un comptage automatisé à titre d’essai dans plusieurs rivières autour des côtes nord et centrale de la Colombie-Britannique en 2023. L’objectif est de fournir des données de comptage fiables en temps réel d’ici 2024.

