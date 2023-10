La technologie des protège-dents détectant les lésions cérébrales sera adoptée au rugby

DUBLIN : Le rugby utilisera la technologie des protège-dents dans le cadre de ses efforts visant à détecter les lésions cérébrales subies par les joueurs sur le terrain.

La technologie intelligente, qui mesure la force des impacts à la tête en temps réel, enverra des alertes à un médecin indépendant lors du match pour signaler « un niveau élevé d’accélération pouvant entraîner une blessure », a déclaré lundi l’instance dirigeante mondiale de World Rugby.

Les joueurs qui n’ont peut-être pas présenté de symptômes peuvent ensuite être retirés du terrain et examinés dans le cadre du processus d’évaluation des blessures à la tête (HIA).

World Rugby a annoncé qu’il investirait 2 millions d’euros (2,1 millions de dollars) dans la technologie pour soutenir les fédérations, les compétitions et les clubs. Il sera utilisé pour la première fois ce mois-ci lors de l’édition inaugurale du WXV – la compétition mondiale féminine – et intégré au HIA à partir de janvier.

Les joueurs de rugby d’élite devront porter des protège-dents à l’entraînement ainsi que lors des matchs. World Rugby a déclaré que cela permettrait aux entraîneurs « de mieux adapter les exercices, d’aborder les compétences et la charge d’entraînement de chaque joueur, et de mieux soutenir ses performances et son bien-être ».

« Les dernières recherches scientifiques et avis d’experts nous disent une chose : réduire les forces que les joueurs subissent sur leur tête à tous les niveaux du jeu. C’est exactement ce que nous faisons », a déclaré Eanna Falvey, médecin-chef de World Rugby.

« Les progrès de la technologie des protège-dents intelligents signifient que les joueurs d’élite seront mieux soignés que jamais. Nous retirons les protège-dents intelligents du domaine de la recherche médicale et les plaçons dans le monde de la gestion quotidienne des performances afin de continuer à gérer le bien-être des joueurs de la meilleure façon possible.

World Rugby a déclaré que son groupe de travail indépendant sur les commotions cérébrales recommande à tous les joueurs de tous niveaux de porter un protège-dents, soulignant des recherches menées dans le domaine du hockey sur glace qui ont montré qu’il protège contre les blessures dentaires et réduit le risque de commotion cérébrale de 20 %. Dans le rugby communautaire, les joueurs ne devraient pas retourner jouer après une lésion cérébrale diagnostiquée pendant 21 jours.

La santé des joueurs de rugby, du niveau élite jusqu’au football de base, suscite de plus en plus d’inquiétudes, en raison des effets que des coups répétés à la tête peuvent avoir sur le cerveau.

La Coupe du Monde de Rugby se déroule dans le contexte d’un procès intenté par d’anciens joueurs internationaux de rugby contre des instances dirigeantes, dont World Rugby, affirmant que les autorités du rugby n’ont pas pris de mesures raisonnables pour protéger les joueurs des coups répétés à la tête au cours de leur carrière.

